Atriz de Friends relata dores por esclerose múltipla: ‘Eu me deito na cama gritando’

“Eu me deito na cama gritando, com dores agudas. [Com] muita dor”, disse na terça-feira, 5, com relação às crises de dor advindas da esclerose. “Eu mal consigo segurar meu celular algumas vezes. Eu vou tentar pegar meu celular, ou ligar a televisão, ou qualquer outra coisa, e não consigo. Às vezes, eu não consigo segurar [os objetos]. Não consigo nem abrir garrafas agora”.

A esclerose múltipla é uma doença neurológica autoimune crônica que, segundo a Amigos Múltiplos pela Esclerose (AME), faz com que o sistema imunológico ataque as células do próprio corpo. Os sintomas variam a depender da área afetada, mas a falta de coordenação, as crises de dor, a fadiga e as alterações de humor são comuns na maior parte dos pacientes.