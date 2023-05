Quem é a atriz de ‘Game of Thrones’ detida em protesto climático na Holanda?

A atriz holandesa Carice van Houten, mais conhecida por sua atuação na série Game of Thrones, foi detida durante uma protesto climático que terminou com mais de 1,5 mil presos na Holanda.

A ação do movimento ambientalista Extinction Rebellion (XR) ocorreu na cidade de Haia no último sábado, 27, para criticar os subsídios do governo holandês às energias fósseis.

Carice, que tem 46 anos e interpretou a sacerdotisa Melisandre na série da HBO, foi liberada e voltou para casa, de acordo com a agência de notícias holandesa ANP. Não foi informado se ela será processada.

Ativistas do Extinction Rebellion (XR) mostram cartazes criticando os subsídios do governo às energias fósseis. Foto: Sem van der Wal / ANP / AFP





Quem é Carice van Houten?

Carice van Houten é uma das atrizes mais conhecidas da Holanda. Antes de interpretar Melisandre entre 2011 e 2019 em Game of Thrones, ela estrelou o longa A Espiã (2006), que a projetou nos Estados Unidos.

A atriz também esteve em filmes como Operação Valquíria, de 2008, ao lado de Tom Cruise, Repo Men, de 2010, e Amaldiçoada, de 2018, além de Raça, de 2016, uma cinebiografia do atleta Jesse Owens.

Carice van Houten durante a première da temporada final de 'Game of Thrones' em 2019. Foto: Caitlin Ochs/ REUTERS

Atualmente, ela divide um podcast com a também atriz holandesa Halina Reijn, em que falam sobre assuntos diversos.

O lado ativista de Carice é muito presente em suas redes sociais, onde divulga vídeos de conscientização sobre a causa climática e registros de protestos dos quais participa.

Ela chegou a compartilhar um vídeo da manifestação da Extinction Rebellion no último sábado. “Protesto pacífico e musical hoje em Haia”, disse na legenda. Confira: