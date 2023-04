Atriz de ‘Grey’s Anatomy’ revela que perdeu 4 pets ao ter casa atingida por incêndio

A atriz Caterina Scorsone, conhecida por interpretar Amelia Shepherd em Grey’s Anatomy, revelou que teve a casa atingida por um incêndio há alguns meses e perdeu seus quatro animais de estimação no acidente.

Nesta segunda-feira, 3, ela compartilhou uma imagem de sua sala destruída pelas chamas e fotos dos animais, três gatos e um cachorro. A atriz contou que, quando percebeu a fumaça, saiu às pressas com as filhas, mas não conseguiu salvar os bichinhos.

“Alguns meses atrás, minha casa pegou fogo. Enquanto colocava minhas filhas para dormir e terminava a hora do banho, a fumaça começou a vazar pelo rejunte ao redor da banheira. Quando olhei para o corredor, um rio de fumaça preta espessa já havia se formado e enchia a casa”, escreveu ela.

“Uma coisa sobre incêndios: eles acontecem rápido. Tive cerca de dois minutos para tirar minhas três filhas de casa e escapamos com menos do que sapatos nos pés. Mas nós saímos. E por isso sou eternamente grata. De forma dolorosa, perdemos todos os nossos quatro animais de estimação. Ainda estamos sentidas com essa perda, mas temos sorte de termos amado eles de qualquer forma”, continuou.

Na publicação, Caterina ainda agradeceu aos bombeiros, investigadores, vizinhos, colegas e todas as pessoas que se ofereceram para ajudar de alguma forma após o incêndio. “O que aprendemos é que a única coisa que importa são as pessoas (e seres) que você ama. A única coisa que importa é a comunidade. Não estaríamos aqui sem ela e somos muito gratos. Obrigada”, disse.





Continua após a publicidade

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais