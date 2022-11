Publicidade

Os atores Cynthia Addai-Robinson, Ismael Cruz Córdova e Sophia Nomvete, da série O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder, marcaram presença no evento de cultura pop Lucca Comics & Games, na cidade medieval de Lucca, na Toscana, e falaram sobre as reações racistas dos fãs aos seus personagens.

Atriz de 'Os Anéis do Poder' rebate racismo de fãs: 'Você precisa ignorar muitas coisas' Foto: (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)

Em entrevista à revista Variety, o elenco falou sobre a luta de pessoas negras por espaços em grandes produções, como a série da franquia de filmes, e a importância de personagens diversos.

Para Cynthia, há necessidade de atores negros estarem no “no meio” de processos de escolhas de elenco para que não haja reações como as que tiveram e ressaltou a representatividade que a série proporcionou.

“Precisamos discutir isso, porque a sociedade tem de reconhecer o que está acontecendo. A agressão que nós sentimos fez parte de uma jornada dolorosa, mas que nos elevou. Ela nos colocou entre as pessoas que lutaram na nossa luta para chegar em um ponto onde um simples anúncio de elenco não causa mais uma erupção”, disse em sequência.

Atriz de 'Os Anéis do Poder' rebate racismo de fãs: 'Você precisa ignorar muitas coisas' Foto: (Photo by Scott Garfitt/Invision/AP)

“É claro que tem sido um grande desafio, mas que momento fenomenal é esse que estamos vivendo. As portas estão se abrindo, a acessibilidade está disponível para que qualquer um possa se sentir seguro dentro de uma franquia e de uma história tão grande. Tem sido muito importante e empoderador. Algumas lágrimas foram choradas, sangue foi derramado –metaforicamente–, mas nós continuamos aqui”, disse a atriz.

A intérprete da rainha Miriel falou sobre o desafio que foi ignorar as mensagens que recebeu.

“Desde o começo, eu decidi para mim mesma que não deixaria a controvérsia definir o meu papel ou a experiência que eu teria na série. Você precisa ignorar muitas coisas quando as pessoas tentam te atingir. Eu fiz o meu melhor para assumir o controle de toda essa experiência. É maior do que eu, é maior do que todos nós. Você pode ter os seus motivos para fazer um projeto desses, mas depois foge do seu controle. As pessoas vão entender como quiserem, mas, a essa altura, eu me sinto livre e feliz de poder falar sobre a história e sobre os personagens”, finalizou Cynthia.

Para Córdova, “o fato de que [ter atores negros] chamou a atenção em primeiro lugar mostra o poder de séries como essa”, iniciou.

“O fato de que pegou em um ponto fraco, que a nossa mera presença gerou uma resposta tão grande, apenas prova a grandeza da fantasia, de O Senhor dos Anéis, e porque é tão bom que estejamos aqui”, disse.

Em entrevista, elenco falou sobre a recepção do público aos personagens negros na série Os Anéis do Poder Foto: (Amazon Studios via AP)

“Foi algo que se tornou maior do que deveria? Claro que sim! Roubou um espaço importante da profundidade de quem nós somos enquanto artistas, mas tudo prova o momento que atravessamos no mundo e quanto trabalho ainda temos pela frente. Sou grato porque somos nós que podemos re-calibrar, quebrar os padrões, transformar tudo e fazer história”, completou.

Sophia Nomvete compartilhou que ainda recebe comentários polêmicos, mas que percebeu uma mudança de tom nas críticas agora que a série encerrou sua primeira temporada e os personagens já foram apresentados.

Em entrevista, elenco falou sobre a recepção do público aos personagens negros na série Os Anéis do Poder Foto: REUTERS/May James

“É como se todo mundo tivesse se sentado para uma conversa. Nós já tivemos que nos provar, que nos defender, mas agora é inegável que as pessoas estão em lugares que merecem estar. Ninguém mais poderia ter interpretado esses papéis. Algumas pessoas já até vieram me pedir desculpa, o que eu amei. Foi ótimo ter alguém reconhecendo que seu pensamento era errado”, disse.