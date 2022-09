Atriz de ‘The Boys’ relata ataques machistas de fãs da série: ‘Me sinto desumanizada’

Erin Moriarty, intérprete de Starlight em The Boys, compartilhou um desabafo sobre os comentários machistas dos quais tem sido alvo nas redes sociais. No Instagram, a atriz alegou que se sente “desumanizada” diante dos ataques.

Compartilhando um artigo intitulado “#IStandWithStarlight?: The Betrayal of Erin Moriarty by The Boys ‘Fans’” (“#EuApoioStarlight: A Traição a Erin Moriarty pelos ‘fãs’ de The Boys”, em tradução livre), a atriz disse se sentir “silenciada e paralisada” diante de trolls que reproduzem com ela o mesmo tipo de comportamento do qual Annie, sua personagem, é vítima na série.

Antony Starr e Erin Moriarty em cena da segunda temporada da série 'The Boys' Foto: Amazon Prime Video

Depois do compartilhamento do texto, os ataques aumentaram. O perfil de Erin passou a receber inúmeros comentários de “fãs” de The Boys que, aparentemente, não aceitam a presença de uma personagem feminina em destaque.

“Eu me sinto, sim, silenciada. Me sinto desumanizada. Me sinto paralisada. Me dediquei de corpo e alma para esse papel, eu cresci me colocando no lugar dessa personagem. Então, diante disso, digo: obrigada a @butcherscanary [autora do artigo], isso me parte o coração. Eu me abri para esse papel e esse tipo de troll é exatamente o tipo de coisa que Annie denunciaria”, lamentou a artista.

O texto expõe como parte do público parece ignorar os próprios temas explorados pela série, como a masculinidade tóxica como ferramenta de controle. “O assédio soa ainda pior dado o contexto do seu papel como Starlight, uma mulher silenciada e sexualizada, tratada como uma uma tela em branco famosa para que os outros projetem nela em vez de um ser humano com seus próprios pensamentos e sentimentos. A Annie é ficcional, mas a Erin não. O tormento não acaba quando os créditos começam, porque não tem botão de desliga”, escreve a autora do texto.

