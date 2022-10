Atriz de ‘Verdades Secretas’ revela ter sido vítima de violência doméstica: ‘Não tinha consciência’

Laryssa Dias, de Verdades Secretas, da TV Globo, contou que foi vítima de uma violência doméstica em entrevista ao podcast Focus 23.

A conversa começou quando uma assistente social, também convidada no episódio, disse que costuma ver muitas mulheres vítimas de abusos sexuais de seus próprios maridos. Antes de falar de sua experiência, Laryssa disse que o “amor-próprio” e a consciência sobre a definição de um relacionamento abusivo seria essencial para evitar novos casos.

A artista não “tinha consciência” que estava em um relacionamento abusivo na época. “Hoje, mexe comigo para você ver... Mas é difícil quando você vive [isso] pela primeira vez. Eu sabia que estava errado, que não era legal, mas eu já estava envolvida emocionalmente.”

Ela percebeu a natureza de seu relacionamento quando o ex-companheiro a enforcou brevemente em uma discussão no carro. “Eu lembro de cada segundo e parece que foi uma eternidade. Eu não acreditava, eu me assustei. Aí fui buscar ajuda com psicólogo e consegui sair da relação.”

O abuso psicológico e físico contra mulheres não foi o único tema do episódio. Laryssa contou que seu apreço pela arte começou quando ainda era criança, mas isso não foi o suficiente para alcançar o sucesso, segundo ela.

“Teve muita entrega [para eu chegar onde cheguei]! A partir do momento que você sente o que te faz feliz, qual é o seu chamado e a sua vocação, é a segunda parte do rolê, você tem que entrar! Tem que fazer sua correria, buscar suas oportunidades. Foi assim que eu fiz quando entendi isso tudo”, contou.

Além de viver Viviane em Verdades Secretas, a atriz já trabalhou em Salve, Jorge e Como É Viver Assim. Na novela da TV Globo, ela interpretou Viviane, uma mulher atraente, mas vulgar, que teve uma filha com seu chefe.

Continua após a publicidade

Assista: