No meio de uma conversa descontraída no programa The Kelly Clarkson Show, a atriz de Frozen e The Good Place, Kristen Bell, fez uma revelação sobre um hábito familiar. Ela e o marido deixam as filhas, Delta, de 8 anos, e Lincoln, de 9, beber cerveja sem álcool.

A intérprete de Anna, do filme infantil, contava para a apresentadora Kelly Clarkson sobre bares e restaurantes que servem bebidas alcoólicas na Disney. O que soou curioso, visto que o parque é destinado primariamente a crianças, não sendo portanto esperada amplamente a disponibilidade da bebida.

O caso levou a entrevistadora a contar que, quando bebê, a filha dela tomou um gole de champanhe por acidente. E foi aí que Kristen compartilhou que o marido Dax Shepard é dependente de álcool em recuperação e por isso só toma cerveja sem álcool. O que levou à revelação.

Kristen Bell foi convidada do The Kelly Clarkson Show Foto: Reprodução de Vídeo/YouTube/@kellyclarksonshow

“Minhas filhas já pediram bebiba sem álcool em restaurentes no passado”, disse ela, para deleite da apresentadora e do público, que começaram a rir. “Parece insano, mas contexto é importante. Aprendemos isso nos últimos anos”, completou.

A atriz então explicou que, como ele mantinha o hábito perto da filha quando bebê durante passeios noturnos na rua, ela apalpava e às vezes chupava a borda da lata. “Acho que para ela parece algo especial, algo do papai, algo de família”, afirmou.

“Estivemos em restaurantes em que ela perguntou [para o garçom] ‘você teria alguma cerveja sem álcool?’”, continuou Kristen, demonstrando-se perplexa. “E eu fiquei ‘talvez a gente deixe isso só para casa’”, disse a atriz, despertando novamente gargalhadas de Kelly e do público.

Após comentário da apresentadora - que reforçou se tratar de bebida sem álcool - de que há práticas familiares comuns dentro de casa, mas que quando vistas em público provocam estranheza, a atriz completou: “Eu também fico tipo, ‘Você pode me julgar se quiser, não estou fazendo nada de errado, esse problema é seu’”, concluiu.