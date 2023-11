Atriz Ísis Freitas morre aos 22 anos; amiga Larissa Manoela lamenta

A atriz Ísis Freitas morreu aos 22 anos, no último domingo, 12. A informação foi publicada sem mais detalhes em seu perfil no Instagram. Jovem, Ísis estava começando a carreira artística, com atuações como modelo e atriz publicitária.

Amiga da jovem atriz, Larissa Manoela lamentou a notícia em suas redes sociais. “Ainda em choque com sua partida”, escreveu. “Menina jovem, muito doce, talentosa e carinhosa”.

A assessoria de Ísis informou ao Estadão que o motivo da morte não foi confirmado. Segundo a equipe, informações que circulam nas redes sociais, de que ela teria morrido por tuberculose, são apenas especulações.

Ísis Freitas morre aos 22 anos Foto: Reprodução/Instagram/@isisfreitaas

“O que podemos afirmar é que ela era filha única, uma menina iluminada, talentosa e cheia de vida. Estamos muito tristes e em choque com a notícia”, completou a assessoria em nota.