Atriz lamenta ter escolhido mesmo nome que Neymar para a filha: ‘Agora todo mundo vai ser Mavie’

Após a confirmação de que a filha de Neymar e Bruna Biancardi se chamará Mavie, a atriz Naiumi Goldoni publicou um vídeo nesta segunda-feira, 26, lamentando a escolha. Segundo ela, o nome é o mesmo de sua filha e ela tinha optado por “Mavie” por ser pouco usual no Brasil.

“Agora todo mundo vai se chamar Mavie”, disse. A artista contou ter feito a escolha há mais de 3 anos. “Claro que há várias pelo Brasil, mas nada se compara com o que teremos em 2 anos, não é? Arrasada estou, mas só posso dizer que tenho bom gosto”, escreveu na legenda da publicação no TikTok.

Bruna Biancardi e Neymar anunciaram que o nome da filha que estão esperando será Mavie. Foto: Reprodução/Instagram/@brunabiancardi

No vídeo, Naiumi descreveu como pensou o nome para a filha. “Já sei. Esse nome é lindo, é um nome incomum, poucas pessoas usam, poucas pessoas conhecem. Um nome praticamente único para a minha filha”, afirmou.

Em seguida, ela fala sobre o sentimento que teve depois da notícia da escolha do nome da filha do jogador. “Ah, Neymar, você não podia escolher outro nome? Agora todo mundo vai querer Mavie, Neymar. Não faz isso comigo não”, disse.

A confirmação foi feita através das redes sociais de Bruna Biancardi, que também revelou o significado. Segundo ela, “Ma” significa “minha”, enquanto “vie” faz referência a “vida”.

O sexo do bebê foi revelado durante uma cerimônia de chá revelação no último sábado, 24. Na ocasião, o primogênito do atleta, Davi Lucca, apertou um botão que liberou uma “explosão” de fitinhas cor-de-rosa.