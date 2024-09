Atriz Maidê Mahl está desaparecida: amigos e familiares pedem ajuda

“Peço o apoio e, principalmente, o respeito de todos que forem impactados por essa mensagem [...] Qualquer informação é extremamente útil”. completa Rica.

Ela foi vista pela última vez em Moema, bairro da zona sul de São Paulo, por volta das 15h30, e usava uma mochila nas costas, sobretudo bege, calça xadrez, um cachecol e uma boina marrom. A publicação do desaparecimento da atriz e modelo também conta com o número da Delegacia de Desaparecidos e do Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental.