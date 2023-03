Atriz rebate ‘calvo da Campari’, que alega ser mal interpretado em ameaça: ‘Só alimenta violência’

Livia La Gatto voltou a se pronunciar sobre a ameaça de morte que recebeu do coach da Campari após publicar um vídeo satirizando homens com masculinidade frágil. Em entrevista ao programa Encontro com Patrícia Poeta, a atriz relatou que o ocorrido lhe acionou diversos gatilhos.

Sem citar o nome dele, a sátira ironiza falas misóginas. Então, Thiago Schutz mandou a seguinte mensagem para ela no Instagram: “Você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso é processo ou bala. Você escolhe”.

Ele chegou a se manifestar sobre a repercussão negativa em torno dessa fala. Segundo ele, sua declaração foi “mal interpretada”. “E aí quando uso a palavra ‘bala’, não é ‘bala’ no sentido literal. Para deixar isso bem claro para todo mundo. É no sentido de ‘vamos resolver essa questão’”, explicou.

Na atração da Globo, Lívia ainda rebateu a justificativa de Thiago: “Vamos silenciar esse discurso porque ele não cabe mais. Estamos em 2023, com recorde de feminicídio, e esse tipo de discurso só alimenta essa violência de masculinidades frágeis, homens que não tiveram saúde emocional. Não podemos ter medo de falar ‘não’”.

Sobre a ameaça que ela recebeu, a artista desabafou: “Fiquei com medo, porque, obviamente, acessa muitos gatilhos e fiquei chateada por me sentir intimidada (...) De certa forma, fico contente de saber que o recado chegou em quem tinha que chegar. Minha arma ecoa e atinge muito mais do que a outra que foi proposta”.

Pronunciamento de Thiago

Na noite desta segunda-feira, 27, o influenciador publicou um vídeo nas redes sociais em que “seria incapaz de dar um tiro ou de ferir alguém”.

No post, ele explicou ser “um cara que usa muitas gírias e palavrões” e que, por isso, foi mal interpretado. O coach explicou que a expressão “bala” seria apenas para enfatizar uma urgência para solucionar logo o problema.

“Essa questão precisa ser resolvida’. ‘É processo ou bora, vamos de outra forma’. Eu acho que essa questão da palavra ‘bala’ foi muito mal interpretada”, justiciou. Schutz também atribuiu o envio da mensagem a supostos ataques que estaria recebendo nas redes sociais.

“As coisas passaram um pouco do limite. De uma simples brincadeira, envolvendo uma bebida, isso escalonou para uma série de mentiras e de outros ataques que vieram para cima de mim. Eu diria com convicção que esse foi o motivo pelo qual aquela mensagem chegou na caixa de alguém”, completou.