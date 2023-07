Attenzione, Pickpocket!: ‘Tenho sexto sentido’; leia entrevista com a dona da famosa voz de Veneza

The New York Times - Você provavelmente não conhece o rosto de Monica Poli, mas pode reconhecer sua voz. Profunda, crescente e vindo do seu telefone, durante uma rolagem do TikTok tarde da noite.

“Attenzione, borseggiatrici! Attenzione, pickpocket!”

Poli, 57 anos, que mora em Veneza, ganhou destaque nas redes sociais por patrulhar as ruas de sua cidade natal, denunciando possíveis batedores de carteira aos turistas.

Monica Poli em foto tirada onde Veneza, na Itália, onde ela vive e alerta os turistas Foto: Matteo de Mayda/The New York Times

Ela faz parte de um grupo conhecido como Cittadini Non Distratti - os cidadãos não distraídos - que vagam pela cidade gritando com pessoas que acreditam ser ladrões arrancando carteiras, passaportes e outros itens dos bolsos dos transeuntes.

Às vezes, Poli e seus colegas “cães de guarda” amadores relatam esses supostos batedores de carteira à polícia. Em 2019, o veículo The Economist informou que o grupo foi responsável por um terço de todas as prisões por batedores de carteira feitas em Veneza.

O grupo civil está ativo há décadas, mas só recentemente se juntou ao TikTok e ao Instagram, onde centenas de milhares de pessoas agora o acompanham, em grande parte graças à voz inconfundível de Poli. Seus gritos de “Attenzione, borseggiatrici! Attenzione, pickpocket! viraram meme. (Ela até foi remixada, sua voz na frente e centro de uma faixa de dança.)

Em um vídeo típico, Poli filma uma área movimentada, como a estação de trem da cidade. Então ela começa a gritar. Em alguns clipes, os supostos batedores de carteira podem ser vistos fugindo de suas lentes. Outros que foram aparentemente pegos em flagrante seguram bolsas ou chapéus para esconder seus rostos.

Se você estiver assistindo a esses vídeos com fones de ouvido, vai querer diminuir o volume: Poli tem que gritar alto o suficiente para chamar a atenção não só dos supostos malfeitores, mas também dos turistas.

Em uma entrevista recente, Poli, uma veneziana de longa data, discutiu seu repentino contato com a fama na internet e por que ela ainda está perambulando pelas ruas da cidade depois de todos esses anos. A conversa foi editada e condensada.

Há quanto tempo você faz isso?

Somos um grupo de cerca de 50 pessoas. A primeira vez que pegamos um batedor de carteira foi em Veneza, cerca de 30 anos atrás. Acho que é o primeiro grupo na Itália. O mais velho.

Existem outros grupos anti-batedores de carteira?

Em Milão. Acho que há um em Roma. Na Espanha, Barcelona.

Por que você entrou nas redes sociais?

Abrimos o TikTok e o Instagram para que as pessoas do mundo saibam que, quando vier a Veneza, deve tomar cuidado.

Com que frequência você patrulha as ruas?

Depende. Às vezes, o dia todo depois do trabalho, porque trabalho de manhã. Eu limpo escritórios. Depois, passo meu tempo protegendo os turistas. Pode ser três, quatro, cinco, seis horas.

O que você procura?

Eles param na estação. A maneira como olham para as pessoas, como olham para as malas. Eu tenho um sexto sentido.

Você já teve medo de chamar a atenção de uma pessoa que não é realmente um batedor de carteira?

Não. Quando os vejo, sei que são batedores de carteira. É tão estranho dizer... Tenho algo dentro de mim e reconheço imediatamente.

Esta manhã, eu estava no ônibus para Veneza. Do ônibus, vejo dois homens e uma mulher na rua. Eu nunca os tinha visto antes. Saí do ônibus e os peguei. Eu olho para a mulher e ela tem uma bolsa aberta. Havia dois policiais, e eu digo: “Pare-os!” Eles eram batedores de carteira. Em um minuto, roubaram carteiras de três famílias.

A polícia já pediu para você parar?

Não, nunca.

Como os batedores de carteira reagem? Eles nunca ficam violentos?

Houve um episódio há cerca de cinco anos. Quatro garotas lutaram comigo e as pessoas pararam para ver a cena. Eu estava sozinha. As pessoas paravam para ver a ação e nunca ajudavam. Foi terrível. Usei colar cervical por 20 dias.

Isso te fez querer parar?

Não importa. Vou continuar a fazer este trabalho.

Os batedores de carteira reconhecem você? Eles sabem fugir de você agora?

Eles me reconhecem. Os homens, eles me afrontam com o dedo do meio. Eles tiram fotos de mim. As meninas, elas fogem. Eu acho que eles pensam que eu sou louca, talvez?

Você é famosa no TikTok agora.

Foi muito estranho para mim. Minha voz está em todo lugar! Estou feliz porque a mensagem chegou onde queríamos. Queremos que os turistas, as pessoas que vêm a Veneza e a Milão, prestem atenção. Os batedores de carteira são tão rápidos.

Algum turista começou a reconhecer você?

Esta manhã, eu estava na rua e um turista olhou para mim. Ele disse: “Você é... ‘attenzione, pickpocket!’” Ele estava com uma garotinha. Eu disse sim.” “Eu encontrei você! Podemos tirar uma foto?” Ele era da Dinamarca, eu acho.

Como os turistas reagem quando você começa a gritar? Você grita impressionantemente alto.

Primeiro eles olham para mim por alguns segundos e depois observam o que acontece. “Attenzione, borseggiatrici!” Depois, eles agradecem, porque entendem.

Os turistas, principalmente os americanos, não têm a melhor reputação. Por que defendê-los?

Eu protejo todos os turistas. O turismo na Itália é muito importante. Vivemos com os turistas. Quero que as pessoas que vêm para a Itália sejam respeitadas, e devemos respeitá-las.