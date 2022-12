Atual de Piqué teria visitado casa de atleta quando ele era casado com Shakira, diz TV espanhola

Clara Chía, a atual namorada de Gerard Piqué, teria visitado a casa do atleta em agosto de 2021, enquanto ele ainda era casado com Shakira. Conforme o programa Socialité, da televisão espanhola Telecinco, a cantora viajava com os filhos do casal, Milan, de nove anos, e Sasha, de sete.

O programa divulgou imagens de Clara durante uma videochamada do jogador com o youtuber Ibai Llanos. Ela teria aparecido no vídeo, feito na casa do atleta, em alguns momentos.

Atual namorada de Piqué teria visitado casa do atleta durante ausência de Shakira Foto: REUTERS/Albert Gea

Em um deles, ela teria passado por trás de Piqué; em outro, o atleta pedira sua ajuda para arrumar problemas técnicos do computador. Nessa hora, o jogador, inclusive, chamou-a pelo nome de Clara.

Por último, Clara teria aparecido quando a campainha da casa tocou. Ao questionar se ela deveria atender, Piqué respondeu que sim. Assista aqui.

O jogador e Shakira, no entanto, ainda estavam juntos nessa época. Eles só anunciaram a separação em junho de 2022. Demorou seis meses para finalizarem o divórcio, em dezembro, após discussões sobre a guarda dos filhos e divisão de bens.