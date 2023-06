Áudio em que Ben Affleck reconhece furos no roteiro de ‘Armageddon’ viraliza na internet

A conta no Twitter All The Right Movies publicou um áudio de Ben Affleck comentando de forma mais ácida uma cena do filme Armageddon (1998), em que ele está no elenco. Na gravação, o ator reconhece os furos do roteiro da superprodução e destaca “como é estranho ver perfuradores de petróleo se tornarem astronautas”.

“Perguntei a Michael (Bay, o diretor) por que era mais fácil treinar perfuradores de petróleo para se tornarem astronautas do que treinar astronautas para se tornarem perfuradores de petróleo. E ele me disse para calar a boca”, comentou Affleck.

Em seguida, ele começa a falar sobre outra parte da cena: “Veja aqui, onde demonstramos. Isso porque Bruce (Willis) vai dizer aos caras que eles fizeram um péssimo trabalho ao construir o tanque de perfuração”.

“Porque ele é a ligação dos caras da terra e os nerds da NASA. Não entendo. De alguma forma, eles podem construir um foguete, mas não entendem como se faz um bom buraco. Oito meses inteiros como se não fosse tempo suficiente para aprender a fazer um furo, mas em uma semana, vamos aprender a ser astronautas. Você sabe, como voar para o espaço”, continuou o ator.

Depois, Affleck começou a questionar outro furo: “Eu preciso dos meus rapazes. Porque você precisa deles? ‘Eles são os melhores’. Todos são os melhores. Por que eles são os melhores, eu não sei. Eles apenas são”.

O áudio viralizou na internet e muitos fãs do ator o elogiaram: “Os comentários de Ben Affleck em ‘Armageddon’ são simplesmente ouro”, disse uma usuária do Twitter. “Ben Affleck merece um canal no YouTube apenas reagindo a filmes”, escreveu outro.

O post do perfil All The Right Movies foi apagado, mas o áudio de Ben Affleck já tinha sido disseminado pelas redes sociais.