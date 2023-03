A cantora Aurora se pronunciou sobre um gesto nazista que seu baterista fez ao fim do show da artista no Lollapalooza, no domingo, 26. O músico também usou o Instagram para se manifestar sobre o episódio.

Sigmund Vestrheim levantou os dedos em sinal de “ok”, mas o ato foi apontado por internautas como sinal neonazista. A cantora afirmou que não apoia “nenhuma ideologia que carregue qualquer forma de ódio”.

A @maybrumm viu o show da Aurora ontem e ficou intrigada com um gesto feito pelo baterista no final do show. Ela me mostrou e resolvi buscar um pouco sobre o cara. Olhando o instagram dele, acho uma arte feita e postada por ele em 2017. O que era dúvida virou certeza. pic.twitter.com/if2mDFXnpr — Peres Kenji (@pereskenji) March 27, 2023

Ela ainda defendeu o músico das acusações. “Então, deixe-me dizer isso alto e claro: não, Sigmund definitivamente não é um defensor dessas opiniões malignas de extrema direita. Seus valores são, antes, o oposto. Ele é uma das pessoas mais gentis e legais que já conheci”, justificou a cantora.

Aurora usa redes sociais para defender baterista acusado de gesto nazista após show no Lollapalooza Foto: Instagram/@auroramusic

O músico também usou o Instagram para se defender e classificou a situação como “perturbadora”. ”Primeiro de tudo: É claro que não sou nazista! Meus valores são de amor e compreensão, e eu toco música para espalhar esses valores”, começou.

“Minhas prioridades são — e sempre serão — tratar as pessoas em minha volta com respeito e felicidade”, completou o músico. Ele também disse que não sabia do significado do gesto. “Não tinha conhecimento de que este sinal significasse outra coisa, algo negativo, e peço sinceras desculpas se foi mal interpretado e se acharam ofensivo.”

Pô, tem tatuagem nazista, arte nazista, faz gesto nazista, mas não é nazista? Soltei a mão da Aurora. pic.twitter.com/PJF39xvu24 — mau (@atlasrisen) March 28, 2023

Cantora afirmou que não apoia ‘nenhuma ideologia que carregue qualquer forma de ódio; Músico disse não saber significado do gesto Foto: Instagram/@sigmundvestrheim