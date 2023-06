Avião com músicos de Tierry faz pouso de emergência após porta abrir durante voo

O avião que levava os músicos da banda de Tierry teve que fazer um pouso de emergência nesta segunda-feira, 12. A porta da aeronave abriu durante o voo. Segundo assessoria do artista, ninguém saiu ferido.

O sertanejo não estava no avião que saiu de São Luís, no Maranhão, onde ele e a banda se apresentaram no mesmo dia. A porta traseira abriu por 20 minutos depois da decolagem e a aeronave precisou voltar para o aeroporto.

“Ninguém se feriu e para uma maior comodidade todos dormiram na cidade e retornaram nesta terça-feira, 13, em voo comercial para Bahia. A agenda de shows segue normal”, explicou assessoria de imprensa de Tierry.

No Instagram, o artista repostou vídeo do momento e escreveu: “Livramento”. O produtor do músico, Renato Butyca, compartilhou uma reflexão após o incidente.

“Só temos uma vida, devemos fazer tudo que nos faz feliz sem medo de arriscar, pois, quando percebemos, pode ser tarde demais (...) Aproveite o dom da vida todos os dias”, escreveu. Em entrevista ao programa Bahia Meio Dia, o produtor disse que toda equipe ficou apreensiva com o ocorrido.





“Passamos um susto, mas graças a Deus estamos bem. A aeronave em que estávamos abriu a porta do fundo e foi um vento muito forte. Naquele momento ficamos apreensivos, só que o piloto acalmou todo mundo, dizendo que estava tudo sob controle”, explicou.