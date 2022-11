Avril Lavigne lança música e clipe para ‘I’m A Mess’, parceria com Yungblud

Publicidade

Avril Lavigne, de 38 anos, lançou a nova parceria com Yungblud, de 25, I’m A mess. A canadense, que tinha os cabelos loiros e compridos como sua marca registrada, apareceu pela primeira vez com os fios curtos no clipe da faixa, dirigido por P. Tracy.

A música vem depois do lançamento de seu último disco, Love Sux, lançado pela DTA Records, gravadora do baterista do Blink-182, Travis Baker. Avril, que passou pelo Brasil em setembro com a turnê do novo álbum, faz uma declaração de amor em I’m A Mess.

Avril Lavigne lança 'I'm A Mess' com Yungblud Foto: Instagram/@avrillavigne

“Olhando sozinha para o pavimento/ Desejando que eu estivesse a caminho de casa para você/ Todas as lojas em Londres estão fechadas/ E eu não sei para onde ir a partir daqui/ Mas sei que sou uma bagunça quando não estamos juntos”, canta Avril no refrão.

A artista está noiva de Mod Sun, com quem também tem uma colaboração musical, Flames, lançada em 2021.

Ouça e assista ao clipe de I’m A Mess: