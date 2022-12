Azealia Banks cancela show em cidade australiana: ‘Desculpa, mas não vou me desculpar’

Nesta terça-feira, 13, Azealia Banks pegou os fãs de surpresa e puublicou um story no Instagram em que cancelava o show que faria em Brisbane, na Austrália. O anúncio foi feito horas antes do início da apresentação na cidade. Segundo ela, a decisão foi tomada porque viveu a “experiência mais racista” de sua vida na cidade. A cantora afirmou que não gostaria de ter que estar à frente de um público que a desrespeitou. “Desculpa, pessoal. Na verdade, eu não vou me desculpar”, iniciou.

Azealia Banks falou mal dos brasileiros em seu Facebook. "Não sabia que tinha internet na favela", disse em 2017. Foto: Chris Pizzello/AP

A cantora seguiu com a declaração e pareceu que agia por vingança. “Escutem: da última vez que estive em Brisbane, vocês todos começaram a jogar coisas no palco e quase que me acertam com uma garrafa de refrigerante no meio da minha cara”, disse. “Essa foi a experiência mais racista, mais desmoralizante que tive em toda a minha vida. E agora eu estou em um excelente momento da minha carreira”, esbanjou.

Azealia Banks performing The Big Big Beat at the Enmore Theatre, Sydney tonight pic.twitter.com/JsOo02MeXY — Azealia Banks News (@AzealiaNews) December 11, 2022

Azealia vai tocar em Melbourne, também na Austrália, no próximo domingo, 18. Após a publicação dos storys polêmicos, a promotora do evento publicou no Facebook um texto informando que ainda há ingressos para o show que a cantora fará na cidade. Na semana passada, ela esteve em Sydney. Apesar disso, Azealia avisou que essa será sua “turnê de despedida” do país e que não pretende voltar a um lugar em que foi tão desrespeitada.

Para não perder a polêmica, a cantora foi além e desdenhou até da moeda australiana, chamando-a de “dólar mequetrefe”. “Sou uma mulher negra linda e eu não vou subir num palco para uma audiência de gente branca para tacarem lixo em mim. Não vou mesmo me desculpar [pelo cancelamento]”, disse.

A cantora também já atacou o Brasil em redes sociais. Em 2017, após se sentir irritada com os comentários de brasileiros, ela desdenhou do inglês falado por aqui e disparou: “Não sabia que tinha internet na favela”.