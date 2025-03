Baby do Brasil se pronuncia por fala polêmica: ‘Sou contra qualquer tipo de abuso’; assista

A fala repercutiu e a cantora esclareceu o significado: “Eu estou falando do perdão que liberta [...] Eu não estou falando do perdão que é para abrir mão da justiça, eu não estou falando do perdão que inocenta alguém do seu erro”.

“É o perdão que tira de mim os gatilhos que vão me acompanhar a vida inteira se eu tiver, dentro de mim, essa dor, essa tristeza, essa mágoa”, completou.