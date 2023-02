Bad Bunny e Christina Aguilera serão homenageados por apoio à comunidade LGBT+

Os artistas Bad Bunny e Christina Aguilera receberão uma homenagem especial no Glaad Awards, premiação que reconhece pessoas LGBT+, por se aliarem e darem visibilidade à comunidade. A cerimônia ocorre no dia 30 de março e também terá o ator Jeremy Pope dentre os homenageados.

Christina receberá um prêmio na categoria Atuação pela Mudança, que já consagrou Madonna, e Bunny, na categoria Vanguarda, que já honrou nomes como Beyoncé. Atuação pela Mudança reconhece aqueles que, de certa maneira, provocaram mudanças nos direitos LGBT+, enquanto Vanguarda é dedicada a aliados que promoveram a aceitação da comunidade.

Leia também Gil do Vigor diz ter sofrido ameaça por homofobia nos EUA: ‘O preconceito mata’

Christina Aguilera será homenageada no Glaad Awards pelo apoio à comunidade LGBT+. Foto: Luong Thai Linh / EFE

Segundo o prêmio, Christina foi escolhida por ser uma forte defensora dos direitos LGBT+. Dentre as ocasiões citadas, estão a música Beautiful, dedicada por ela à comunidade, que completou vinte anos no ano passado.

Além disso, a cantora já arrecadou mais de U$S 500 milhões – cerca de R$ 2,6 bilhões – para pesquisas de combate ao HIV e direcionou os lucros da canção Change às famílias afetadas pelo tiroteio em massa na boate Pulse, em Orlando, em 2016.

Bad Bunny será homenageado por “usar sua arte para falar poderosamente como um aliado de pessoas transgênero e promover a igualdade para a comunidade LGBT+”, segundo a premiação. O Glaad cita como exemplo o clipe de Yo Perreo Sola, em que o artista se vestiu como uma drag queen.

Além disso, ele já chegou a fazer um protesto após a morte de Alexa Negrón Luciano, uma mulher trans assassinada na cidade de Toa Baixa, em Porto Rico, país natal de Bunny. O cantor vestiu uma camiseta em espanhol durante uma participação no programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

O Glaad Awards ocorre em Los Angeles, na Califórnia, e tem Anitta entre os indicados. A artista concorre à categoria Artista Musical Ilustre após o lançamento do álbum Versions of Me.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais