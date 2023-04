Bad Bunny manda indireta para Harry Styles durante apresentação no Coachella

Bad Bunny que tem seu nome verdadeira como Benito Ocasio, foi uma das principais atrações do dia 14 no festival Coachella, que acontece nos Estados Unidos. Durante uma apresentação recheada de hits e qualidade, todos se surpreenderam quando o cantor mandou uma indireta pelo telão para ninguém menos que Harry Styles.

Durante a música El Apagón, a mensagem que apareceu foi um tweet de uma fã que dizia: “Boa noite, Benito poderia fazer As It Was, mas Harry nunca poderia fazer El Apagón”. Ao que tudo indica, a indireta fez referência ao Grammy 2023, que Harry Styles levou a categoria de álbum do ano por Harry’s House, que concorria com Un Verano Sen Ti do cantor porto-riquenho.

Em um comunicado postado nas redes sociais pela equipe que fez o conteúdo visual do show, Sturdy.Co, a empresa assumiu a responsabilidade e disse que o cantor porto-riquenho não sabia sobre o tweet. Uma fonte da equipe de Bunny disse à revista Rolling Stones que ele não aprovou a imagem.

“Nossa intenção é criar designs alegres que incorporem a personalidade de Bad Bunny e ampliem a experiência que ele apresenta como artista”, dizia o começo do comunicado.

“A solicitação do artista durante os visuais do da performance El Apagon foi usar somente a imagem e não o texto do tuíte, que nos responsabilizamos e corrigimos para a performance (da próxima) sexta-feira. Esses visuais são uma celebração de Bad Bunny e sua dedicação de fortalecer sua ilha natal, Porto Rico”, finalizaram.