Bad Bunny pede desculpas a Harry Styles após indireta no Coachella: ‘Erro da minha equipe’

Durante sua apresentação no festival Coachella, nos Estados Unidos, no último final de semana, Bad Bunny exibiu uma mensagem em que pedia desculpas a Harry Styles pela alfinetada direcionada ao cantor no show da semana anterior.

Na ocasião, o porto-riquenho exibiu um tuíte de um fã, que dizia: “Boa noite, Benito poderia fazer As It Was, mas Harry nunca poderia fazer El Apagón”.

Internautas especularam que a frase fazia referência ao Grammy 2023, em que Styles levou a categoria de “Álbum do Ano” por Harry’s House e Bad Bunny concorria com o disco Un Verano Sen Ti.

Já no segundo show do cantor no Coachella, ele exibiu uma mensagem diferente. “Desculpe Harry, foi um erro da minha equipe. Nós te amamos”, dizia o tuíte, que imitava o perfil do cantor latino.

Bad Bunny’s team apologizes tonight to Harry Styles for the tweet displayed during Coachella last Friday pic.twitter.com/9AebNKeXa6 — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) April 22, 2023

Anteriormente, a empresa responsável pelas projeções no telão do show já havia assumido a responsabilidade pelo ocorrido. “Nossa intenção é criar designs alegres que incorporem a personalidade de Bad Bunny e ampliem a experiência que ele apresenta como artista”, disse em comunicado.

“A solicitação do artista para os visuais da performance de El Apagon foi usar somente a imagem e não o texto do tuíte, que nos responsabilizamos e vamos corrigir para a performance (da próxima) sexta-feira. Esses visuais são uma celebração de Bad Bunny e sua dedicação de fortalecer sua ilha natal, Porto Rico”, concluiu.