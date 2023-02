Bala Desejo lança clipe em comemoração de um ano do álbum vencedor do Grammy Latino

Vencedora da categoria Melhor Álbum Pop em Português do Grammy Latino 2022, com Sim Sim Sim, a banda brasileira Bala Desejo lança nesta sexta-feira, 27, um videoclipe especial da canção Dourado Dourado. Além do som, as imagens chamam a atenção nesse trabalho, todo gravado com um câmera Super-8, da década de 1960.

A novidade celebra o primeiro ano do álbum de estreia do grupo, reunindo imagens de todos os integrantes (Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra) juntos para reforçar a união do quarteto. Todo o trabalho foi gravado em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, bairro onde moram.

Julia Mestre, Lucas Nunes, Dora Morelenbaum e Zé Ibarra formam a banda Bala Desejo Foto: Leco Moura

“Pra mim, essa é uma música que representa uma reviravolta de quando éramos quatro amigos fazendo música e morando juntos”, reflete Lucas.

Segundo o artista, a ideia da gravação em uma Super-8 teve como finalizada representar a “textura visual que se assemelha ao som da banda”. “Essa é uma música despretensiosa, inicialmente feita num momento de tristeza [durante a pandemia], na tentativa de levantar o astral, e que desemboca numa onda dançante com cores vibrantes”, pontua.

A banda Bala Desejo

Dora, Julia, Lucas e Zé são amigos desde a época da escola. Os quatro começaram a chamar atenção após algumas participações em lives temáticas nas redes sociais da cantora Teresa Cristina. A partir desses encontros, foram morar juntos, em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Somente em 2021 o grupo se concretizou, após um convite para integrar no line-up do Coala Festival 2021, em São Paulo. O adiamento do evento devido à pandemia, entretanto, resultou na ideia da gravação do álbum vencedor do Grammy Latino.

Sim Sim Sim faz reverência à tradição dos LPs e, por isso, foi liberado em duas partes (lados A e B). O álbum tem direção artística e produção musical de Bala Desejo, coprodução de Ana Frango Elétrico e supervisão de Marcus Preto, produtor e diretor artístico responsável por trabalhos junto de Gal Costa.

Banda Bala Desejo já participou dos festivais Primavera Sound (Espanha) e Rock In Rio (Rio de Janeiro) Foto: Leco Moura

Com o sucesso da turnê do disco, o quarteto, que mescla uma série de referências de estilos como MPB, reggae, chula, salsa, rock, frevo, entre outros, em letras carregadas de vivacidade, marcou presença nos festivais Primavera Sound (Espanha) e Rock In Rio (Rio de Janeiro).

Neste ano, além de ter a canção Passarinha como parte da trilha sonora da novela Travessia, o grupo é uma das atrações confirmadas no Festival Roskilde, na Dinamarca. E não deve parar por aí.

“Nossos próximos passos para este ano é fazer show, principalmente. Ainda temos muito lugares pra chegar com o Sim Sim Sim, e este ano é o momento disso. Temos turnê marcada para Europa também, além de Brasil e com possibilidades para os Estados Unidos. Rodar o mundo com esse disco é uma felicidade sem tamanho, um lugar que não imaginávamos chegar no início da pandemia, onde tudo começou”, finaliza Lucas Nunes.

