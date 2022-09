Banda Eva e Nattan se unem em faixa do projeto ‘Eva em Noronha Sem Filtro’

A música Beijo Matador, parceria da Banda Eva com o cantor cearense Nattan, ganha as plataformas digitais na próxima sexta-feira, 19. Disponível até o momento apenas no Globoplay , a faixa virá acompanhada do clipe, parte do projeto audiovisual Eva em Noronha Sem Filtro, e chega ao YouTube às 12h do mesmo dia.

Banda Eva se uniu a Nattan, jovem talento do forró cearense, que vem ganhando cada vez mais espaço, numa mistura de ritmos nordestinos. “É um reggaezinho mas que tem uma pegada. A gente deu uma mesclada na sonoridade para poder contemplar não só o nosso trabalho, mas também o trabalho de Nattan, o talento dele”, conta Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva desde 2013.

“A música é a minha cara, do jeito que o povo que gosta de Nattanzinho gosta. Tem aquele enredo de romance, mas é alto astral”, revela Nattan.

O cantor cearense relata que foi muito gratificante receber o convite para fazer parte de Beijo Matador: “Um grupo que fez história no axé do nosso país, com músicas que fazem parte de tantos carnavais e momentos bons. Sem palavras para descrever o que eu senti subindo naquele palco, vou guardar para sempre na memória. Dividir o palco com uma banda tão importante... Foi emocionante demais!”.

Gravado em Noronha para o projeto, o videoclipe da faixa mescla imagens da ilha com o show que o grupo realizou por lá. Na ocasião, Nattan subiu ao palco junto com Felipe Pezzoni para cantar Beijo Matador pela primeira vez.

Mais sobre o projeto

Eva em Noronha Sem Filtro ganhou o mundo em 21 de julho no Globoplay. Gravado na paradisíaca ilha de Fernando de Noronha em novembro de 2021, o projeto audiovisual contou com a participação de Maneva, Nattan, Mari Fernandes, entre outros, em um show cheio de animação e alto astral.

Continua após a publicidade

Responsável pela filmagem, fotografia e edição, a Cinemotion ajudou o grupo a preparar uma experiência sensorial única, que une natureza, música, verdade e amor. O DVD é o primeiro projeto da Banda Eva em parceria com o selo musical SELIM.

















Continua após a publicidade





























Continua após a publicidade