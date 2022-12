Banda Metronomy faz show único em SP e fala sobre vindas ao Brasil: ‘É muito exótico para nós’

A banda britânica Metronomy, que mistura rock com música eletrônica, faz show único em São Paulo, neste domingo, 4, com ingressos esgotados. O grupo vem ao Brasil pela quarta vez e, agora, traz a turnê do último disco, Small World, para os palcos do Cine Joia.

O vocalista principal, Joseph Mount, fala com o Estadão de um hotel na Colômbia três dias antes de se apresentar no País. Ele considera o Brasil “exótico” e explica por que não recusa apresentações em terras brasileiras.

“É muito exótico para nós. Temos alguns dos nossos melhores fãs lá, porque são todos muito acolhedores. Em São Paulo, por exemplo, temos a sensação de que conhecemos bem a cidade. Também acho que, ao mesmo tempo, voltar se tornou nostálgico para nós”, comenta ele.

Joseph diz lembrar da primeira vez na qual viajou ao Brasil. “Estávamos muito animados. Agora, sinto que estivemos em tantos lugares da América do Sul que já conhecemos o comportamento de cada público e como o brasileiro costuma agir”, pontua ele, que diz que os brasileiros são muito orgulhosos de suas origens.

Nas últimas vezes no Brasil, ele e a banda tiraram alguns dias de folga e se aventuraram pelas cidades por onde passaram. Resgatando da memória, Joseph disse que conheceram os prédios de Oscar Niemayer. “Focamos em aprender mais sobre a arquitetura”, comentou.

‘Como se o mundo estivesse menor’

Small World, o sétimo disco da banda, carrega sonoridades suaves e acústicas. Joseph conta que o Metronomy queria destacar a natureza e criticar o alto consumismo quando criaram o álbum durante a pandemia da covid-19.

“O isolamento social colocou todos no mesmo lugar, porque tivemos que lidar com as mesmas coisas, independente da classe social. Para mim, parecia como se o mundo estivesse menor. Sabe, eu passei o período inteiro em casa com a minha família e percebi que só precisava daquele pequeno grupo de pessoas”, explica o vocalista sobre a inspiração para o álbum.

Metronomy prepara um show de uma hora e meia com um setlist de músicas novas e antigas. Joseph espera que a apresentação em São Paulo seja animada. “Como o público costuma ser aí”, acrescenta.

Ouça Small World:





