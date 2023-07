Bandidos tentam invadir casa de Jane Birkin 3 dias após morte da cantora

A casa de Jane Birkin, que morreu aos 76 anos no último domingo, 16, sofreu uma tentativa de assalto na madrugada desta quarta-feira, 19. A residência da atriz e cantora franco-britânica fica em Paris, na França, e uma amiga de infância dela está morando no local.

Segundo a emissora BFMTV, um grupo de assaltantes tentou entrar na casa da artista por volta das 3h. A amiga de Jane acordou após ouvir barulhos na porta.

A polícia constatou que a porta da entrada foi forçada pelos bandidos, que não conseguiram entrar na residência e fugiram. Os agentes ainda encontraram pedaços de madeira próximos à porta. Um dia antes, três homens já haviam sido dispersados por vizinhos ao tentarem entrar no local.

Jane Birkin foi encontrada morta em casa. A causa da morte ainda não foi divulgada. A artista foi parceira do cantor francês Serge Gainsbourg e o dueto em Je t’ aim moi non plus marcou a história da música francesa.

Em 2021, ela sofreu um AVC, mas retornou pontualmente ao trabalho. Ela disse recentemente que foi obrigada a cancelar shows devido a problemas de saúde.

Jane era filha do comandante da Marinha Real Dave Birkin e da atriz Judy Campbell e nasceu em Londres em 14 de dezembro de 1946. Com a mãe, teve contato direto com o cinema desde criança.

Seus primeiros papéis foram em dois filmes premiados no Festival de Cinema de Cannes: Le Knakck, de Richard Lester, em 1965; e Blow-Up, de Michelangelo Antonioni, em 1967.

