Bárbara Evans, Ivete Sangalo, Beyoncé; confira as celebridades que são pais de gêmeos

Aos 31 anos, a modelo e influenciadora Bárbara Evans anunciou na última segunda-feira, 15, nas redes sociais, que está grávida de gêmeos, por meio de um vídeo em que aparece na companhia do marido, Gustavo Theodoro, e da filha, Ayla, de 1 ano.

“Estamos felizes demais em compartilhar com vocês que estamos ‘grávidos’ de novo. Ayla agora se tornou oficialmente a ‘mana’ mais velha”, escreveu a filha de Monique Evans, no Instagram. Ela também aproveitou para revelar o sexo dos bebês: dois meninos.

Bárbara Evans e Gustavo Theodoro Foto: Instagram/@barbaraevans22

A gestação de gêmeos de Bárbara nos faz relembrar que muitas celebridades, assim como ela, foram pais de dois de um só vez. Entre eles estão a cantora Ivete Sangalo, a apresentadora Fernanda Lima, as atrizes Luana Piovani, Nanda Costa e Fabiula Nascimento. Confira abaixo a listinha nada pequena dos gêmeos dos famosos!

Ivete Sangalo e Daniel Cady

A cantora Ivete Sangalo e o nutricionista Daniel Cady são pais de Helena e Marina, de 5 anos. As meninas nasceram em 2018, oito anos depois do primogênito Marcelo, de 13.

Ivete Sangalo e Daniel Cady com os filhos Foto: Instagram/@ivetesangalo

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert

Os apresentadores Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert são pais de Francisco e João, de 15 anos. Além dele, o casal, que está junto desde 2001, tem a caçula Maria Manoela, de 4.

Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert com os filhos Foto: Instagram/@fernanda





Luana Piovani e Pedro Scooby

Luana Piovani e Pedro Scooby, que foram casados por seis anos, deram boas-vindas ao casal Bem e Liz em 2016. de 7 anos. Além deles, a atriz e o surfista são pais do primogênito e Dom, de 10.

Luana Piovani com os gêmeos e o filho mais velho Foto: Instagram/@luapio





Nanda Costa e Lan Lahn

Nanda Costa e Lan Lahn se tornaram mães em outubro de 2021 com a chegada das gêmeas Kim e Tiê; hoje com 2 anos. A união da atriz com a percussionista já tem 9 anos.

Nanda Costa e Lan Lahn com as gêmeas Foto: Instagram/@nandacosta





Fabiula Nascimento e Emílio Dantas

Os atores Fabiula Nascimento e Emílio Dantas são pais dos pequenos Roque e Raul, que nasceram em janeiro de 2022.

Fabiula Nascimento, Emílio Dantas e os filhos gêmeos Foto: Instagram/@fabiulaa





Isabella Scherer e Rodrigo Calazans

Casados no civil desde a última sexta-feira, 12, a atriz e influenciadora gastronômica Isabella Scherer e o modelo Rodrigo Calazans se tornaram pais de Mel e Bento em agosto de 2022. Eles estão juntos desde 2020.

Isabella Scherer e Rodrigo Calazans com os gêmeos Foto: Instagram/@isascherer





Marcelo Serrado e Roberta Fernandes

O ator Marcelo Serrado é pai de Felipe e Guilherme, de 9 anos, fruto do casamento com Roberta Fernandes. Além dos meninos, o artista também é pai de Catarina, de 17, com a ex-mulher, a atriz Rafaela Mandelli.

O ator Marcelo Serrado com a família Foto: Instagram/@marceloserrado1





Beyoncé e Jay-z

Os gêmeos Sir e Rumi, de 6 anos, são filhos de Beyoncé e Jay-Z. A cantora e o rapper não costumam ser vistos publicamente com o casal, ao contrário da mais velha Blue Ivy, de 11, que está acompanhando a mãe em alguns shows da turnê Renaissance World Tour.

Beyoncé e os filhos Sir e Rumi Foto: Reprodução/Facebook Beyoncé

Jennifer Lopez e Marc Anthony

A cantora Jennifer Lopez é mãe de Max e Emme, frutos do seu antigo relacionamento com o cantor e compositor Marc Anthony. Os meninos completaram 15 anos no dia 22 de fevereiro deste ano. “Estou tão orgulhosa de vocês dois em todos os sentidos”, disse ela, na ocasião, em rede social.

Jennifer Lopez com os filhos Foto: Instagram/@jlo