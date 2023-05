Barbara Reis estreia sua primeira protagonista em ‘Terra e Paixão’: ‘Preparada, com os pés no chão’

Acabou a espera! Terra e Paixão estreia nesta segunda-feira, 8, na Rede Globo, logo após o Jornal Nacional. A nova novela das 21h, escrita por Walcyr Carrasco, tem grandes nomes no elenco, como Tony Ramos e Gloria Pires, que formam um casal pela quinta vez na telinha. E entre essas estrelas, Barbara Reis fará sua primeira protagonista. Ela dará vida a personagem Aline, uma mulher que busca vingar a morte do marido, em meio a disputa pelo amor de dois irmãos e a ambição pelas suas terras.

A carioca de 33 anos, que também pode ser vista na pele de Débora, em Todas as Flores, produção da Globoplay, conta que está superempolgada com o novo trabalho.

“Estou extremamente feliz, segura. Me sinto preparada, com meus pés no chão. Cheguei até aqui através de muito trabalho, foco, determinação e esperança também. Mas sigo vivendo um dia após o outro e lembrando sempre de quem sou. É uma realização não só minha como da minha família, da minha mãe, de amigos que me acompanham desde criança fazendo teatro. Estou muito feliz”, confessa.

Barbara revela que Aline é muito parecida com ela. “Eu e ela estamos em momentos parecidos, excluindo a parte trágica. A preparação ficou muito para o ao vivo, para o momento que cheguei no Mato Grosso do Sul, para as primeiras cenas. Quando pisei na terra, entendi quem era a Aline. Fora isso, foquei em aprender o sotaque, neutralizar o meu e colocar o R sutil da região”, diz.

Barbara Reis será protagonista na novela 'Terra e Paixão', de Walcyr Carrasco Foto: João Miguel Júnior/TV Globo

Desafio e convívio com colegas de elenco

A atriz também destaca os desafios que precisou enfrentar para construir sua personagem. “O contexto rural é a novidade. Ouvi muitos podcasts de tecnologia e inovação sobre o universo. O desafio é contar essa história juntando tudo o que ouvi sobre o assunto e torná-lo natural nessa jornada”, conta.

A carioca também conta como foram as gravações da trama e o convívio com o elenco. “Todo trabalho que começa com uma viagem já une toda a equipe. O clima não poderia ser melhor. Estamos empolgados e com amor nos olhos. O mais interessante para mim foi perceber a grandiosidade que é o “mar do soja” e como ela se transforma no decorrer dos dias: verde, depois amarela, e depois seca. Um ambiente mutável”, destaca.

Barbara Reis ainda comentou sobre suas expectativas para o novo projeto. “Como em todo trabalho, vivo um dia de cada vez, mas não posso negar que esse é o de maior relevância até hoje, e que carrego uma enorme expectativa no meu coração. Mas a Aline que vou entregar é uma mulher de verdade, simples, com sua vaidade, reta, sonhadora, e que tem a esperança como a fagulha de continuar a viver. Uma mulher que luta pelo seu, humana e que vive as suas vontades”, destaca.

Aline X Caio X Daniel X Jonatas

Ela também falou sobre a relação de sua personagem com Caio (Cauã Reymond), Daniel (Johny Massaro) e Jonatas (Paulo Lessa). “Aline e Caio é aquela relação onde os limites são estabelecidos com muita tensão. Como se fosse um ímã com seu campo magnético, e partes atrativas se repelindo, mas no momento em que as partes atrativas se conectarem, ninguém solta mais: “eu não quero, mas não consigo”. A relação dos dois habita o campo sexual”, explica.

“Aline e Daniel é o amor escrito nas estrelas. O que aconteceu e não avisou que chegaria. Quando viu, já estava ali. Não passa pelo racional. É o coração quem fala. Construído na sinceridade, na verdade e na honestidade. Pureza. Aline e Jonatas é uma relação que permeia o fraternal, o racional. Aquela relação que você pode contar para tudo, sem esperar nada e está tudo bem. É o aprendizado. A gratidão profunda por quem sempre esteve ao lado, na alegria e na tristeza. Um possível amor, baseado na reconstrução e parceria”, continua a atriz.

Ela ainda ressalta as principais questões que a Aline vai enfrentar na trama. “A constante sede de justiça que ela tem. Transformar o sonho do marido em legado para o seu filho. E o amor puro que ela sente por Daniel, filho do seu algoz”, fala.

‘Terra e Paixão’: Susana Vieira de volta às novelas, clássicos sertanejos, romance e segredos com Aline (Barbara Reis), Jonatas (Paulo Lessa), Daniel (Johnny Massaro) e Caio (Cauã Reymond) Foto: Joao Miguel Junior/TV Globo

Walcyr Carrasco

Barbara Reis contou que foi atrás de testes, quando o produtor de elenco da novela a ligou, ela não acreditou. “Nem acreditei que seria um teste para a protagonista. Demorou a cair a ficha. Me preparei e fui. Senti que naquele dia estava potente, preparada e sai muito confiante”, revela.

Trabalhar com o escritor Walcyr Carrasco é sonho para muitos atores. Para a carioca, não é diferente. “Está sendo incrível! O texto do Walcyr é direto. Não tem rubricas que indicam como devemos falar o texto. O que dá muita liberdade. Me sinto livre. O Luiz (Henrique Rios, diretor) tem um olhar sensível para todos os atores. E sempre dá ricas indicações, que potencializam a cena em lugares fantásticos. Tem sido uma experiência diária muito enriquecedora, onde me sinto à vontade”, conta.

Desafios? A atriz tem! “Encarar o volume de cenas diário... Estudar 20 cenas para o dia seguinte, filmar, voltar para casa e estudar mais 20 cenas para o dia seguinte, conciliar isso com a rotina, os exercícios físicos, a família... Equilibrar esses tópicos é o maior desafio”, pontua.

Colegas como Tony Ramos e Susana Vieira

Barbara Reis não poderia deixar de comentar como é contracenar com grandes nomes da teledramaturgia brasileira, como Tony Ramos, Susana Vieira, Gloria Pires e Cauã Reymond.

“Está sendo muito incrível porque eles são inspirações pra gente né? Cresci assistindo essas entidades da nossa dramaturgia. Então estar ao lado deles, com eles de igual pra igual, me sinto muito feliz. E posso falar de cada um assim especificamente”, comemora.

“Tony é muito generoso. Ele é um cara muito muito educado, gentil, gosta de bater o texto, te procura pra isso, sabe? Ele te deixa à vontade. Susana Vieira é essa rainha. Diva, maravilhosa, também respeitadíssima. Tantas histórias, tanta vida, né? Com a Suzana, aprendo muito sobre a vida. A Gloria, já trabalhei com ela em Éramos Seis (novela). Ela era a protagonista e eu era a antagonista dela. Agora, a gente vive papéis invertidos. A Gloria eu não sei o que acontece, mas ela é tão gente fina, tão luz. É uma honra estar vivendo vivendo isso ao lado dela”, confessa.

“Cauã Reymond é um meninão, um cara cem por cento coração, dedicado também. A gente tem uma parceria muito incrível de harmonia no set, de entrega. Ele é um cara dez, é um cara pai, um cara família e está sendo muito bom viver ao lado desses grandes nomes”, finaliza.

‘Terra e Paixão’: Aline (Barbara Reis) e Cândida (Susana Vieira) Foto: Paulo Belote/TV Globo