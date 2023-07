Barbie está quase chegando aos cinemas, com lançamento marcado para o próximo dia 20 de julho no Brasil, e o elenco participou da premiere mundial do filme em Los Angeles, Califórnia, neste domingo, 9. Como esperado, as estrelas desfilaram em tapete rosa com um look mais surpeendente que outro.

O principal destaque ficou, claro, para a protagonista Margot Robbie, que já vem usando outfits icônicos da boneca desde o anúncio de Barbie. Para a cerimônia deste domingo ela ostentou um vestido inspirado em um clássico da boneca dos anos 1960, da coleção Barbie ‘Solo In The Spotlight’.

Margot Robbie chega à estreia de "Barbie" no domingo, 9 de julho de 2023, no The Shrine Auditorium em Los Angeles Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

O modelo preto luminoso foi feito sob o comando do diretor criativo da Schiaparelli, Daniel Roseberry. Veja o processo de criação abaixo.

Na estica estava também o principal coadjuvante de Margot, o Ken de Ryan Gosling. Ator estava alinhado ao tema do dia e usou look inteiro rosa.

Ryan Gosling comparece à estreia de Barbie no Shrine Auditorium em Los Angeles, Califórnia, EUA, 09 de julho de 2023 Foto: EFE/EPA/NINA PROMMER

A roteirista e diretora do filme, Greta Gerwig, também abusou do rosa. O parceiro dela e co-roteirista de Barbie, Noah Baumbach, faltou à estreia mundial por causa da greve da Associação de Escritores da América (WGA). Gerwig disse que ‘nada em Hollywood acontece sem escritores’.

A diretora Greta Gerwig posa no tapete rosa para a estreia mundial do filme "Barbie" em Los Angeles, Califórnia, EUA, em 9 de julho de 2023 Foto: REUTERS/Mike Blake

America Ferrera, que interpreta uma das poucas pesonagens humanas de destaque do filme, marcou presença.

Atriz America Ferrera chega para a estreia mundial de "Barbie" no Shrine Auditorium, em Los Angeles, em 9 de julho de 2023 Foto: MICHAEL TRAN / AFP

Roubou a cena de surpresa a atriz Gal Gadot, que chegou a ser cotada para interpretar o papel principal no longa-metragem. A escolha do modelito mexeu com as redes sociais e usuários disseram que ela parecia estar embrulada para presente.

Gal Gadot chega à estreia de "Barbie" no domingo, 9 de julho de 2023, no The Shrine Auditorium em Los Angeles Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

Já a cantora Dua Lipa também chamou a atenção com o vestido escolhido, mas pela ousadia. A intérprete da ‘Barbie Sereia’ usou um vestido que lembrava escamas e a transparência que deixou à mostra os seios atraiu olhares e lentes dos fotógrafos.

Dua Lipa comparece à estreia de Barbie no Shrine Auditorium em Los Angeles, Califórnia, EUA, 09 de julho de 2023 Foto: EFE/EPA/NINA PROMMER

Kate Mckinnon não saiu do script e também ficou na paleta de cores preferida do dia. A atriz interpreta a ‘Barbie Estranha’ no filme e optou por um conjunto de calça e colete rosa-choque.

A atriz americana Kate McKinnon comparece à estreia de Barbie no Shrine Auditorium em Los Angeles, Califórnia, EUA, 09 de julho de 2023 Foto: EFE/EPA/NINA PROMMER

Outro Ken, Simu Liu preferiu tons de azul para o outfit da premiere.

Simu Liu chega à estreia de "Barbie" no domingo, 9 de julho de 2023, no The Shrine Auditorium em Los Angeles Foto: Chris Pizzello/Invision/AP / Chris Pizzello/Invision/AP

Issa Rae será a ‘Barbie Presidente’ e também desfilou no tapete rosa.

Atriz Issa Rae chega à estreia de Barbie no Shrine Auditorium em Los Angeles, Califórnia, EUA, 09 de julho de 2023 Foto: EFE/EPA/NINA PROMMER

Nicki Minaj, que junto de Ice Spice compôs ‘Barbie World’ para trilha de Barbie, não faltou ao tapete rosa.

A rapper americana Nicki Minaj chega para a estreia mundial de "Barbie" no Shrine Auditorium em Los Angeles, em 9 de julho de 2023 Foto: Michael Tran / AFP

Billie Eilish, que também faz parte da trilha sonora de Barbie, foi à premiação de calça, camisa e gravata.

Cantora e compositora americana Billie Eilish chega para a estreia mundial de "Barbie" no Shrine Auditorium em Los Angeles, em 9 de julho de 2023 Foto: MICHAEL TRAN / AFP

O elenco de Barbie posa para os fotógrafos.