BBB 23: Buscas por músicas antigas cantadas por participantes crescem no Spotify

O Big Brother Brasil sempre teve um papel relativamente importante na vida do brasileiro. Muitas vezes, cria tendências, gera memes históricos e resgata alguns sucessos, principalmente quando falamos de música. O Estadão, com exclusividade, apresenta um levantamento do Spotify sobre o crescimento nas buscas por músicas antigas que foram cantadas pelos participantes durante o BBB 23.

É o caso de Tá Escrito, do Grupo Revelação, que foi cantada por Marvvila, sendo uma de suas preferidas, junto com a sister Bruna Griphao em uma das festas do reality. Entre 3 de janeiro e 6 de fevereiro de 2023, a faixa de pagode teve um aumento de 21% em streams diários e 18% nas buscas diárias no Brasil.

São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba foram as cidades que mais escutaram o single do Revelação - a procura pelo grupo na plataforma aumentada em 23%.

Porém, nem só o pagode está em alta. Também interpretada por Marvvila em outra festa no BBB 23, Caso Indefinido, de Cristiano Araújo, teve um aumento de 55% nas buscas diárias no Spotify, levando em conta o período citado no parágrafo anterior.

As pesquisas pelo nome do cantor sertanejo na plataforma cresceram em 61%. No ranking das cidades que mais escutaram a música, estão: São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e Brasília.

