BBB 23: Famosos alertam o público sobre Gabriel e apoiam Bruna Griphao

Além da primeira formação de Paredão, a noite do último domingo, 22, no Big Brother Brasil 23, foi marcada por um alerta de Tadeu Schmidt ao casal Bruna Griphao e Gabriel, sobre relacionamentos abusivos. O discurso, então, está dando o que falar, inclusive entre famosos fora do programa.

Bruna Griphao e Gabriel conversam no quarto após alerta de Tadeu Schmidt no programa ao vivo Foto: Globo

Nas redes sociais, personalidades apoiam Bruna, elogiam a atitude de Tadeu e alertam o público sobre os possíveis próximos passos de Gabriel. Segundo eles, com a chamada de atenção, o participante pode se colocar como “vítima” e, com isso, chegar até a final do programa.

Confira a seguir a reação dos famosos sobre o assunto:

Agora o Gabriel vai ter 1 semana pra se fazer de vítima, chorar, falar das origens, dizer que foi criado por mulheres…



E infelizmente mta gente vai cair no papo. — Felipe Neto 🦉 (@felipeneto) January 23, 2023

Ele vai baixar a bola, tratar ela bem, ficar bonzinho e é capaz até de virar favorito, é isso que eles fazem… — Gleici Damasceno 🐜 (@gleicidamasceno) January 23, 2023

Agora o povo afasta dele achando que ele tá queimado, ele muda o jeito dele, e passa a fazer dó, escreve oque eu tô falando 😹 — Hariany (@hariany) January 23, 2023

Impressionante como o comportamento abusivo do homem é muito sútil. Se vc não tiver atenta cai no papo certinho pq é muito fácil ser manipulador. Quem tá de fora da relação vê tudo. BIZARRO! — Camilla de Lucas ⭐️ (@camilladelucas) January 23, 2023

Tadeu foi cirúrgico e necessário! #BBB23 — CLEO (@cleo) January 23, 2023

Parabéns globo por fazerem o que deveriam ter feito em 2017… Assim a Bruna não precisa passar por mais de 4 anos de terapia pra tentar superar agressões psicológicas e físicas como eu 🙏🏻 pic.twitter.com/IXhaUM17uC — Emilly Araújo (@emillyaraujoof) January 23, 2023