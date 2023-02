BBB 23: Fred usa raio-X para cantar ‘Fazendinha’ para filho e bebê reage; veja

O filho de Fred e Bianca, Cris, faz sucesso nas redes sociais por sua simpatia e carima. Confinado no Big Brother Brasil 23, o influenciador ainda não venceu nenhuma prova do anjo para receber um vídeo do seu bebê de um ano.

Então, durante o raio-X desta segunda-feira, 6, o brother decidiu ele mesmo mandar um recado para o filho. Fred usou seu tempo no confessionário para cantar Fazendinha, música do grupo infantil Mundo Bita.

Fred e o filho Cris Foto: Instagram/ @fred

A equipe que cuida do perfil do brother nas redes sociais compartilhou um vídeo em que Cris assiste a cantoria do pai e reage com risadas e danças.

Com a fofura do pequeno, o vídeo viralizou e já registra mais de 800 mil curtidas. “Vocês pediram e nós atendemos: Cris reagindo ao vídeo do Anjo que o ‘popói’ fez”, escreveu a equipe de Fred.

“O fofurômetro explodiu aqui, é de deixar qualquer segunda-feira mais feliz! O Neneco é especial demais”. Veja o post: