BBB 23: Igor Rickli é criticado por declaração à esposa Aline em rede social; entenda

O ator Igor Rickli fez um texto no Instagram em declaração à esposa, Aline Wirley, que está confinada no BBB 23. Internautas, no entanto, criticaram o marido da sister, que trouxe a público ofensas que ele já ouviu sobre a cantora.

No texto, ele começa citando que a mulher não está conseguindo ver o jogo como se vê fora do reality. Na sequência, ele relembra quando conheceu Aline e o que já ouviu sobre a cantora. “Desde que a gente se conheceu e escolheu ficar junto, temos que lidar com muitas críticas. Já cheguei a ouvir de pessoas (alguns até do nosso meio) que temos uma relação de fachada. Que eu, Igor, bem poderia ter escolhido uma ‘melhorzinha’. Que você era feia demais pra mim. Que quando raspou o cabelo fez pacto para segurar o marido. Que nós éramos uma farsa”, escreveu o artista.

Internautas classificaram ofensas reproduzidas em texto do ator como ‘desnecessárias’ Foto: Iara Morselli/Estadão

“Nos ofenderam muito, meu amor… E até hoje ofendem, muito! E duvido que isso passe, que essa dor passe. Mas eu sei quem é você. E só você sabe quem eu sou e o que nos une. E é tão maior que qualquer enxurrada de ódio que possam nos mandar. Nosso pacto é no amor, essa é a nossa causa”, emendou.

Repercussão negativa

Nos comentários, usuários do instagram criticaram o ator por trazer a público os comentários ofensivos sobre Aline. “Texto lindo! Mas achei desnecessário trazer à tona comentários tão pesados e cruéis acerca da Aline e da beleza dela. Primeiro, porque ela é belíssima e maravilhosa; segundo, porque só reforça estereótipos: você na figura de homem branco padrão, lindo, olhos azuis”, escreveu um perfil.

Outros internautas classificaram o texto como “infeliz”. “Era pra ser uma declaração de amor? Porque acertou na síndrome do branco salvador e reprodução de racismo e reforço de estereótipos. Que o mundo inteiro fale coisas ruins de sua esposa, não seja a sua boca a reproduzi-lo e pôr-se num lugar acima por “não ligar” para os comentários e amá-la [apesar de]. A reticência também machuca. esse texto foi doloroso para qualquer mulher preta ler!”, pontuou outro.

