BBB 23: Irmão de Cara de Sapato explica que crises vieram após diagnóstico de Síndrome de Tourette

Mário Figueiredo, o irmão do lutador de MMA e participante do Big Brother Brasil 23 Antônio Cara de Sapato Jr, comentou as crises de ansiedade que o brother teve durante o programa.

Segundo ele, o atleta começou a sofrer com ansiedade após ser diagnosticado com Síndrome de Tourette, condição neurológica que pode causar “tiques” e distúrbios comportamentais.

Leia também BBB 23: Simone Mendes, Felipe Araújo e Menos É Mais são as atrações confirmadas da festa do reality

“Aos nove anos, ele começou a apresentar alguns sintomas e posteriormente ele foi diagnosticado com Síndrome de Tourette, que é um transtorno neuropsiquiátrico hereditário, que causa alguns ‘tiques’. As crises de ansiedade vieram depois”, disse Mário à revista Quem.

De acordo com o irmão do lutador, a doença nunca atrapalhou sua carreira como atleta, apesar dele sempre ter sido acompanhado por médicos e psicólogos.

“Os sintomas dessa síndrome vão amenizando no decorrer da vida adulta. Aqui fora, o Sapato faz acompanhamento com psicólogos e especialistas há muitos anos. A disciplina que ele tem com o esporte e estar com a cabeça sempre ocupada com outras atividades ajudam muito”, explicou.

Cara de Sapato já havia comentado o diagnóstico na casa. Ele foi questionado por Key Alves sobre os “tiques” que tem no rosto e contou que descobriu a Síndrome de Tourette ainda na infância.

Alguns dos sintomas se apresentaram no BBB, como as crises de ansiedade mencionadas por Mário. Na ocasião, ele foi amparado por Amanda Meirelles, sua amiga e aliada no jogo.

Depois de acharmos que ela já tinha dormido, a câmera voltou para o quarto do líder.

Aparentemente, o @caradesapatojr não está conseguindo dormir e a Amanda está tentando acalmar ele

🥺🤏🏼#BBB23 #TeamAmanda pic.twitter.com/yuYpqF0X6a — Amanda Meirelles 🤙🏼 (@draameirelles) January 28, 2023

O irmão do brother também comentou a situação: “Com certeza a ajuda da Amanda foi essencial naquele momento, ela se mostrou uma verdadeira amiga e companheira para ele”.

Mário ainda revelou que não descarta a possibilidade de romance entre os dois. “Gostamos bastante dela, mas é difícil falar pelo Antonio. Ele é um cara muito carinhoso e, o que acontecer entre eles, vamos super apoiar, seja amizade ou algo mais. Eles juntos estão sendo incríveis”, falou.