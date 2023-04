BBB 23: Juliette e Gil defendem permanência de Domitila no reality

Juliette e Gil do Vigor saíram em defesa da permanência de Domitila Barros no Big Brother Brasil 23. A sister está no paredão ao lado de Larissa e Amanda e pode ser eliminada na noite desta terça-feira, 18.

Através do seu perfil no Twitter, a campeã da edição 21 disse que merece ganhar o programa “aquele ou aquela que causar algum impacto positivo” e que gosta de todos que ainda permanecem no jogo, mas que ficaria “triste se a Domitila” saísse.

Sobre BBB 😬

Merece vencer aquele/a que causa algum impacto positivo em nós. Seja pela história, pelo enredo, pelas lições, pela coragem, pela representatividade… Eu gosto, de verdade, de todos que ainda estão lá, mas vou ficar triste se a @domitila_barros sair 🥹❤️ — Juliette (@juliette) April 17, 2023

Quem também puxou torcida à favor da ativista foi Gil do Vigor dizendo que a “pernambucana não será eliminada e, se for, será só depois de lutarmos muito”. Ele também usou a hashtag “Fora Larissa”.

Vigorentos e vigorosos!! Respeito a decisão e torcida de vocês mas eu estive ao lado da Domitila desde o início e não irei soltar a mão dela. Eu gosto dela, do jogo dela, da naturalidade e a forma como ela se permite errar e acertar! Ela é de verdade. Vamos de #Ficadomitila e… pic.twitter.com/irRvqHJD3r — GIL DO VIGOR (@GilDoVigor) April 17, 2023

No entanto, tanto a base de fãs do economista quanto a base de fãs da cantora não se mostraram muito contentes com a posição dos ex-BBBs - além das torcidas das desérticas ressaltarem que são mais fortes.

Eu sabia que não poderia esperar menos do MAIOR!



Por isso vigoraria tudo outra vez por/com você.



Só quem esteve do lado de cá por você, sabe a dor e a delícia de vigorar pra sempre.



Agora é DomiGor, GilMitilo, enfim.



Vâmo galera! 💪🏾🩵 — ❝ иυνєм ❞ 🤏🏾 (@nuvemgris) April 17, 2023

Juliette eu te amo! Mas acho que vc deve ficar na sua, não se meta nesse assunto por favor. — Joana Andrade (@JoanaAn64706256) April 17, 2023

Que jogo? A maior planta q só seguia o q o Nicácio mandava. Abandonou o Cézar mais de uma vez, só voltava dos paredões pq em quase todos nem era sobre ela. Gil é mais um q segue a manada. — Ana de Trirma ♡ (@anasmcomenta) April 17, 2023

Gil você mesmo disse várias vezes que não estava conseguindo acompanhar o programa. Como você sabe que ela é de verdade? Jogada com GUIME, mentiu pra todo mundo, deixou o melhor amigo se queimar, arrumando briga com Cris e culpou a Sarah. Só desculpou quando foi pega na mentira. — Camila Melo 🤙👞=🪢 (@CamilaMelo85gv) April 17, 2023

Impacto positivo??? Mulher pelo amor de Deus, vc chegou pelo menos a ver oq Domitila falou de Larissa no programa???? decepção hein — Jú 🦏 (@juhotd) April 17, 2023

"Sou cacto e sou fora Domitila"



Nunca foi cacto, cacto de verdade não negaria um pedido da Ju.



Essa é a maior e a mais apaixonada torcida de todos os tempos.



A gente fez história! Uma campeã com 90,15% em um paredão triplo! — Pires (@RodrigoComrua) April 17, 2023

Como foi a formação do paredão

Amanda foi indicada pelo Líder Ricardo. Com quatro votos, Domitila foi para o Paredão pela casa. Como definido anteriormente, o participante mais votado pela casa tinha direito a um contragolpe, nesse cenário, a modelo puxou Larissa.

Amanda, Domitila e Larissa estão no paredão do BBB 23 Foto: Divulgação/Gshow

Ricardo disse que já votava em Amanda há algum tempo. “Tem algumas coisas que eu discordo quando ela fala, outras eu até concordo”, destaca.

Na escolha do contragolpe, Domitila ressaltou o risco de puxar Larissa para a berlinda pela possibilidade da sister ser favorita pelo público.

“Desde quando eu entrei aqui, eu falava para o Fred (Nicácio), que a Domitila tem muitas chances aqui. Ela é a favorita do público. E a Amanda, desde a seletiva, sempre falei que tinha muito potencial e eu vou com as duas”, lamentou Larissa por estar na berlinda.