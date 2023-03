BBB 23: Lexa defende Guimê após brother levantar discussão sobre expressão ‘bater em cachorro morto’

Nesta segunda, 27, Lexa saiu em defesa do marido, MC Guimê, após uma fala dele no BBB 23. Na ocasião, o brother pediu para os demais participantes evitarem usar a expressão “bater em cachorro morto” por conta da grande quantidade de agressões aos animais existentes em nossa sociedade.

“Uma dica que vou dar para vocês, que eu sei que você usou agora de leve, mas, no Jogo da Discórdia, a galera usa em um clima mais pesado. Parar com esse termo [bater em cachorro morto]. Desde a primeira vez que usaram, eu lembro que eu repeti o que [Gabriel] Fop disse: ‘bater em bêbado’”, disse o cantor em uma conversa com Bruna Griphao, Amanda e Aline.

Ricardo Alface, que também participou do bate-papo, destacou que a expressão “bater em bêbado” também seria pior. “Então, as duas são. Mas, o ‘cachorro morto’ eu acho mais pesado porque, infelizmente, tem muita agressão aos animais. Por mais que seja um termo que a gente use normalmente e com outro sentido, se nós evitarmos, não vamos estar perdendo nada”, respondeu Guimê.

Defesa

De forma bem humorada, Lexa disse que o marido teve boa intenção ao explicar seu ponto de vista. “Eu ri também, mas eu entendi o que ele quis dizer. Nós temos um cachorro adotado que sofreu muito nas ruas, fez fisioterapia, inclusive adotado da Luisa Mell. Aí ele teve essa ideia, não tão bem pensada, mas de boa intenção”, escreveu em seu Twitter.

