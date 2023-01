‘BBB 23′: Música de abertura ganha nova versão funk com Dennis DJ; confira

A Globo anunciou nesta quarta-feira, 29, uma nova versão da música de abertura do Big Brother Brasil 2023. A clássica canção de Paulo Ricardo, agora, é uma parceria com Dennis DJ e do grupo Funk Orquestra.

A novidade foi compartilhada no perfil oficial do BBB 23 no Tiktok e no do apresentador do reality show. Em vídeo, Tadeu Schmidt contou que os fãs podem criar suas coreografias e as melhores dancinhas serão escolhidas para serem exibidas no programa em breve.

Leia também Ex-’BBB’ Gizelly Bicalho sofre acidente de carro na Bahia: ‘Fomos arremessados’

O apresentador do 'BBB' Tadeu Schmidt Foto: TV Globo

“O negócio é o seguinte: eu nem fiz três gols, mas vou pedir música e tenho direito! Eu quero ouvir a nova versão da trilha sonora do BBB”, disse Tadeu.

“O Paulo Ricardo preparou Vida Real 2023, com participação de Dennis DJ e Funk Orquestra. Estou aqui para convidar vocês a curtirem a nova versão desse clássico. Curtir esse som e fazer também uma dancinha. Capricha aí na dancinha que quem mandar bem vai aparecer no BBB 23”, explicou.

O post mostra Paulo Ricardo e Boninho dançando a música. “Garanto que melhor do que essa dupla vocês conseguem fazer, sem muito esforço”, brincou.