BBB 23: Ricardo troca de quarto após briga com aliados: ‘Não tenho que explicar nada pra ninguém’

Na tarde desta terça, 7, o clima voltou a esquentar no BBB 23. Após uma madrugada tensa e de muita discussão após o Jogo da Discórdia, um novo bate-boca fez com que Ricardo Alface trocasse o Quarto Deserto pelo Fundo do Mar.

Tudo teria começado quando o grupo do Deserto resgatou um desentendimento entre Alface e Bruna Griphao, cobrando explicações do biomédico sobre uma fala envolvendo Key Alves. Guimê contextualizou a situação ao brother sobre ele ter contado uma história ao grupo e, no ao vivo, outra versão.

“Você fechou com nós. Você chegou e falou ‘é mesmo, senti que [Key] estava na maldade mesmo, querendo vir em cima do bagulho’. Aí quando chega ali você dá a entender que ela está certa e a Bruna está errada”, pontuou o funkeiro.

Ricardo não gostou de ser confrontado novamente e anunciou que estava saindo do quarto Deserto, apontando para Fred e o acusando de traição. “Na boa, eu não tenho que explicar nada pra ninguém, eu estou saindo fora do quarto. Você é um traidor e tá todo mundo passando pano bonitinho”.

“Na boa! Que não tenho que explicar nada pra ninguém! Você é um traidor, e eu tô caindo fora!”



Incrível como preferem jogar a culpa de tudo no Rick! #TeamAlface #BBB23 pic.twitter.com/wyHolAer5S — Ricardo Alface 🥬 (@eitarickcamargo) March 7, 2023

Alface continuou se explicando, enquanto segurava suas malas. “Ela [Key] realmente sentou do meu lado e disse que eu estava com a razão, falando que a Bruna estava errada, e eu falei a mesma coisa ali. Agora vocês querem julgar que eu tinha que atacar ela também falando ‘a sua intenção era na maldade’, isso cabe a mim fazer ou não”.

Aline Wirley interveio afirmando que o biomédico “se atrapalha nas próprias palavras”. Em seguida, Ricardo destacou que o grupo estava esquecendo que o reality era um jogo individual. Em outro momento, Cara de Sapato entra em discussão com o brother. “Deixa eu falar também cara, só fala e quer que os outros façam silêncio! Você tem que dar explicação, sim”, falou o lutador.

Sapato sendo totalmente agressivo,mas não o errado é o alface. Que perseguição né .#BBB23 pic.twitter.com/hlIuCYGAc8 — 𝑂𝑙𝑖𝑣𝑒𝑖𝑟𝑎 🔑🥬 (@angelcomentou) March 7, 2023

Chorando, Bruna Griphao também disparou palavras contra Ricardo. “Olha o que você faz com todo mundo. Você é uma pessoa ruim, por causa das coisas que você fala, do como você é baixo. Nunca mais na vida te defendo de nada”, disse a atriz.

Bruna dizendo que alface é agressivo e uma pessoa ruim. Isso mesmo, a BRUNA chamando alguém de agressivo.#TeamAlface #BBB23 pic.twitter.com/Gjn5tmt975 — Ricardo Alface 🥬 (@eitarickcamargo) March 7, 2023

Já no Quarto Fundo do Mar, Alface contou o que aconteceu no outro cômodo da casa e reforçou que não trocou de time, mas que está jogando sozinho.

“Eu não tô falando que eu vou jogar com vocês, tá ligado?! Eu jogo sozinho, não tenho b.o não ta ligado. Eu também não quero passar de troca de time, de traidor.”



Rick saiu do deserto porque não tinha mais condições de continuar por lá e foi para o fundo do mar. #BBB23 pic.twitter.com/hATIoRsM0q — Ricardo Alface 🥬 (@eitarickcamargo) March 7, 2023