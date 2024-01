BBB 24: Davi diz que colocará Wanessa no VIP se vencer a Prova do Líder; entenda

Davi, do BBB 24, disse que colocará Wanessa Camargo no VIP se vencer a Prova do Líder do reality show. A declaração ocorreu após a cantora selecionar o brother para participar de uma dinâmica que o presenteou com uma bolsa de estudos. Com isso, ele pode realizar seu sonho de cursar medicina. Veja acima.

Na sala, os participantes esperavam para fazer o Raio-X quando Davi prometeu levar Wanessa para o Cine BBB. Adversária declarada do brother, ela comentou que gostaria de ir por estar na Xepa.

Davi, do BBB 24, disse que levará Wanessa para o VIP se ganhar o líder Foto: Reprodução/Globoplay

Depois, Davi completou, dizendo o que fará se se tornar líder. "Se eu ganhar o líder, eu te levo para o VIP", garantiu o baiano para Wanessa. Isabelle, que estava perto dos dois, disse que faria o mesmo. Como Wanessa é vegana, a cantora pediu para não a levarem para o VIP por pena. "É óbvio que a gente sente [pena]", respondeu Isabelle.

Para Davi, colocar Wanessa no VIP é uma questão de consciência. “É só no VIP que você vai ter a carne que você come, as suas comidas”, disse ele.

Mais tarde, em conversa com o Lucas, Wanessa disse que não aceitará ir para o VIP de Davi. Ela afirmou que recusará o convite do motorista por votar nele. Veja abaixo.