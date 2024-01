Silvano Salles responde a crítica feita por Rodriguinho no BBB 24

O cantor Silvano Salles respondeu a um comentário em tom crítico feito por Rodriguinho no BBB 24. Neste sábado, 27, ele chegou a publicar um vídeo em que aparece cantando a música Tô Te Filmando, do grupo Os Travessos, do qual o participante do reality fez parte, e também o convidou para assistir a um de seus shows “para que veja que são lotados”.

Rodriguinho do BBB 24 Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

A situação teve início durante uma conversa com alguns colegas de confinamento a respeito de artistas conhecidos ou não por outros participantes, Rodriguinho mencionou Davi, que teria reclamado que os cantores dos quais gosta não aparecem na casa. "Não vem ninguém que eu gosto, Silvano Salles...", disse Rodriguinho, imitando Davi, em tom de ironia, Pitel, que estava ao seu lado, comentou: "Eu gosto de Silvano Salles". "Tudo bem, mas vocês de lá [Pitel nasceu em Alagoas e Davi na Bahia, Estados da região Nordeste, onde também nasceu Silvano Salles]... Daqui... Entendeu o que eu tô dizendo?".

Ao longo deste sábado, 27, o cantor compartilhou dezenas de stories publicados por fãs a respeito do tema em tom crítico a Rodriguinho e em seu apoio. Em uma das postagens, Silvano Salles agradeceu a Davi e Giovanna Pitel pelos elogios e lamentou a “crítica ácida de Rodriguinho”.

Ele ainda convidou Davi e Pitel para assistirem a um de seus shows quando saírem do BBB 24. “Rodriguinho, você também está convidado para assistir meu show quando eu estiver tocando no Rio de Janeiro ou São Paulo, para que veja de perto que, graças a Deus, meus shows são lotados em todos os Estados que passo, não apenas no Nordeste”, disse.