BBB 24: Wanessa Camargo faz desabafo sobre crise de pânico para Alane; veja vídeo

Após o desmaio de Alane, Wanessa Camargo chamou a sister para uma conversa sobre saúde mental. A filha de Zezé, que entrou para a casa no Camarote, falou sobre momentos em que vivenciou crises de pânico: “é um troço que só quem tem entende”.

Wanessa Camargo e Alane conversam na sala sobre pânico e saúde mental. Foto: Reprodução/Globo

“Com 21 anos eu tive minha primeira crise de pânico e eu lidei com ela com medicação”, falou a cantora de 41 anos. “Na pandemia eu vi ela voltando e resolvi não tomar medicação, fiz só tratamento com terapia”, continuou e, em seguida, se ofereceu para conversar com a companheira de programa, caso ela precisasse.

“Passei muito por isso, é um troço que só quem tem entende, é inexplicável porque é como se você perdesse toda a razão e teu corpo entrasse num redemoinho, sabe, de alerta de perigo”, comentou a Alane, que escutava atentamente.

“A cabeça da gente, é como se ela não tivesse dando conta de lidar com tanta coisa, como se a nossa resiliência mental fosse um elástico, quando a gente tem muita coisa, a gente vai forçando esse elástico, e ele não volta”, continuou.

Assista ao momento em que Wanessa fala sobre suas crises de pânico para Alane.