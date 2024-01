BBB 24: Wanessa diz o que fará quando reencontrar Dado Dolabella; relembre romance e polêmicas

Wanessa Camargo, do grupo Camarote do BBB 24, revelou o que fará quando reencontrar seu namorado, Dado Dolabella, após sair do reality show. No cinema do líder, enquanto os participantes assistiam ao filme Eduardo e Mônica, Lucas Pizane perguntou como deve ser a reação da cantora nessa ocasião.

“Provavelmente... Eu vou estar com os meus filhos, né. Só um...”, respondeu a artista. Em seguida, ela fez gestos insinuando beijos e abraços com Dado. Pizane disse que deve “bugar” (travar) quando encontrar a namorada. “Eu vou também”, respondeu Wanessa.

A artista e Dado retomaram o namoro após 20 anos separados. A cantora anunciou a volta com o ator após se separar de Marcus Buaiz, pais de seus dois filhos, em 2022.

Wanessa Camargo negou rumores de crise no relacionamento com Dado Dolabella. Foto: @dadodolabella via Instagram

Relembre o romance

O primeiro envolvimento da artista e do ator aconteceu no início dos anos 2000 após ele participar dos clipes Apaixonada por Você e O Amor Não Deixa, grandes sucessos da filha de Zezé di Camargo. Com intensa cobertura midiática, o término em 2002 impactou os fãs do casal. Recentemente, Wanessa revelou o motivo da separação na época.

Durante participação no programa Estação Band, da rádio Band FM, a artista relembrou que Dado sofria muito assédio das fãs e o ciúme foi demais para manter a relação. “Éramos muito jovens, vamos ser justos. Éramos muito imaturos, os dois estavam começando a carreira. Eu me vi em um lugar e ele se viu com todas as mulheres do Brasil olhando para ele. Ele era campeão de cartas no País, era muito assédio”, contou.

Polêmicas

Wanessa voltou a ser criticada por retomar o relacionamento com Dado desde sua estreia no BBB 24. Uma das críticas veio de Luana Piovani, ex-namorada do ator, que já ganhou um processo de violência doméstica contra ele. O ator foi condenado com base na Lei Maria da Penha por agredir fisicamente Luana e a camareira da artista em 2010.

Luana Piovani relembra agressão de Dado Dolabella e critica relação com Wanessa Camargo. Foto: Iara Morselli/ESTADÃO e @dadodolabella via Instagram

O Estadão tentou contato com a equipe de Wanessa e com o Dado para um posicionamento, mas não teve retorno até o momento desta publicação. O espaço segue aberto.

A atriz repostou uma publicação de uma seguidora que falou sobre o caso. “Só eu que olho para ele e lembro que bateu na Luana Piovani ou acontece com vocês também?”, questionava a postagem, que trazia fotos de Wanessa e Dado. “Geral achando o casal ‘fofo’”, completou a seguidora.

Luana Piovani relembra agressão de Dado Dolabella. Foto: @luapio via Instagram

Luana e Dado namoraram entre 2006 e 2008. Ele foi acusado pelo crime de lesão corporal em 2008, cuja pena pode chegar a 3 anos de detenção. Em 2010, o Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ) condenou o ator a dois anos e nove meses de prisão em regime aberto.

Viviane Sarahyba, com quem tem um filho, também já processou Dado, acusando-o de agressões constantes. Na época, ele foi obrigado a não se aproximar de Viviane e de Luana.