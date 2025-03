BBB 25: Maike agradece a Vitória por liderança, mas sister nega intenção de ajudar; entenda

Depois de conquistar sua segunda liderança no BBB 25, Maike conversou com Vitória na tarde desta sexta-feira, 7, e a creditou como responsável por sua vitória.

Maike agradece Vitória pela ajuda na prova do líder Foto: Reprodução de vídeo/ Globoplay

Durante a conversa, ele afirmou que sua estratégia de voto sempre considerou quem já havia votado nele, mas que abriria uma exceção para a sister por gratidão.

“Eu só ganhei essa prova por causa de você”, disse Maike.

Vitória nega intenção de ajudar Maike

PUBLICIDADE A sister, no entanto, rebateu a afirmação e disse que sua escolha dentro da dinâmica da prova não foi intencional para ajudar Maike. Segundo ela, seu raciocínio estava focado em eliminar outro participante. “Na hora, não foi tão intencional assim, não. Eu sabia que o Diego queria muito estar na prova, e meu alvo ali era o João Pedro. Eu não tive esse raciocínio, então também não posso levar esse louro [de ter salvado o Maike], porque, tipo, eu não tive. Realmente eu não tive esse raciocínio na hora”, explicou.

A sister reforçou que, apesar da leitura de jogo de Maike, não quer levar créditos por uma estratégia que não fez parte de sua jogada.

Vitória comenta sobre conversa com Maike para Gracyanne

Mais tarde, Vitória voltou a falar sobre o assunto em conversa com Gracyanne. A sister contou que também se desculpou com Diego por sua decisão e reafirmou que não pensou em salvar Maike durante a prova.

“Eu foquei tanto em quem seria meu alvo que acabei eliminando o João Pedro. Depois é que fui raciocinar sobre as outras coisas”, revelou.

Publicidade

Relembre a dinâmica

A oitava Prova do Líder do BBB 25 começou com uma dinâmica estratégica de eliminação. Os participantes foram divididos em três grupos e receberam três itens cada. A prova seguiu o formato de resta um, onde os brothers deveriam retirar itens dos oponentes até que alguém perdesse todos e fosse eliminado.

Durante a rodada em que João Pedro foi eliminado, Vitória optou por tirar um item de outro participante, deixando Maike a salvo. Com isso, Diego ficou exposto e acabou sendo eliminado em seguida pelo ex-atleta. Esse movimento alterou o rumo da competição, pois Diego era um dos maiores alvos de Maike dentro do jogo.

A saída precoce de Diego deu a Maike uma trajetória mais favorável na prova, permitindo que ele avançasse até o final da disputa e conquistasse a liderança.