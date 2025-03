BBB 25: Thamiris pergunta a Vitória sobre mudança de quarto e chora após conversa

A sister acrescentou que vinha refletindo sobre sua posição no jogo e a relação com os antigos aliados. “Tiveram muitos momentos em que eu estava pensando sobre isso, se eu continuava lá, se eu saía... E acho que precisei fazer isso”, afirmou.

Thamiris escutou a explicação da atriz e desabafou: “É muito louco porque eu não consigo ficar com raiva, ficar p* com você. Eu gosto muito de você mesmo, você sabe disso”. Com a cabeça baixa, a nutricionista completou: “Tá bem, eu também gosto de você”.