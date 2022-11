‘BBB22′: Arthur Aguiar fala sobre como Jade Picon o ajudou nas suas jogadas

Publicidade

O cantor, Arthur Aguiar, participou nesta quarta-feira, 16, do podcast PodCats, atualmente apresentado por Camila Loures e Lucas Guimarães. Durante o papo, o vencedor do BBB22 falou sobre sua rivalidade com a influenciadora Jade Picon durante o reality.

“Foi fundamental, porque ela polarizou o jogo. Quando eu saí eu tive essa certeza. Que ela impulsionou muito meu jogo. Se não tivesse ela, não teria essa parada da torcida”, assumiu o cantor.

“Prior e Manu foi muito grande [a disputa do paredão entre os dois adversários no BBB22], foi a maior votação da história, mas dentro das proporções, era tipo isso. Quando ela assumiu essa posição, eu fiquei do outro lado e a galera tomou partido, eu vendo o vídeo depois das pessoas comemorando tanto da eliminação dela quanto da volta do paredão falso, foi surreal”, completou Arthur.