Viviane Araujo mostra os primeiros passinhos de seu filho; veja vídeo

Viviane Araujo, atriz, rainha de bateria e influencer, de 48 anos, mostrou seu filho Joaquim, de 10 meses, dando seus primeiros passinhos.

Em um vídeo postado no Instagram nesta sexta-feira, 21, o bebê aparece contornando parte de um berço e sorrindo. Na legenda, Viviane Araujo escreveu: “Será que já tô ficando arteiro mamãe?!?!”

Joaquim, filho de Viviane e Guilherme Militão, nasceu em setembro de 2022.

Entre os fãs e amigos que comentaram no post estava a atriz Adriana Lessa. “Olhaaaa: o pequeno grande desbravador dos sete mares e todas as terras além do acolhedor berço. Viva o amado arteiro Joaquim! Viva! Viva! Viva! Muita saúde, amor e alegrias sempre, amada @araujovivianne”.