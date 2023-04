Bebe Rexha desabafa sobre autoimagem e fala sobre índices de pesquisa sobre o próprio peso no TikTok

A cantora Bebe Rexha está bem descontente com a plataforma TikTok. No domingo, 16, Bebe fez um post em seu Twitter para criticar a rede social de vídeos. O motivo foi porque o Tiktok destacou no topo das buscas, uma pesquisa que questiona o peso da estrela.

Bebe fez uma captura de tela onde mostra o termo ‘Peso de Bebe Rexha’ e alguns comentários de fãs a exaltando. “Eu a amo por ser tão única e real, ela se ama por dentro e por fora e podemos ver isso” disse um comentário, “ela é linda”, dizia outro.

“Ver aquela barra de pesquisa é tão perturbador. Não estou brava porque é verdade. Eu ganhei peso. Mas é uma m*rd*. Obrigada a todas as pessoas que me amam, não importa o quê”, comentou a cantora.

Seeing that search bar is so upsetting. I’m not mad cause it’s true. I did gain weight. But it just sucks. Thank you to all the people who love me no matter what. pic.twitter.com/EGkGybhcRY — Bebe Rexha (@BebeRexha) April 16, 2023

Bebe ainda fez outro comentário em relação ao próprio peso. Ela disse que sempre lotou contra a balança e que v*di*s gostam de comer.

I’ve always struggled with my weight. A bitch likes to eat. — Bebe Rexha (@BebeRexha) April 16, 2023

Bebe está se preparando para lançar o terceiro álbum de estúdio, intitulado Bebe, que chega ao mercado no dia 28 de abril, sexta-feira. Além disso, ela estreia uma nova turnê, Best F*N Night of My Life, nos Estados Unidos, que já conta com mais de 15 datas. Os últimos hits lançados foram I’m Good (Blue), Heart Wants What It Wants e Call On Me.

Em um vídeo que postou no TikTok, Bebe aparece emocionada e falar abertamente sobre como é difícil lutar com a autoimagem. “Não sei mais como me ajudar ou como me amar”, disse ela em um trecho.