Behati Prinsloo acredita que ‘não houve nenhum contato físico’ em caso de traição de Adam Levine

Fontes próximas a Behati Prinsloo revelaram, nesta quarta-feira, 22, como ela está lidando com os rumores de traição de Adam Levine. Segundo testemunhas ouvidas pela revista People, a modelo “ainda está chateada” com as atitudes do marido, porém acredita que “não houve nenhum contato físico”.

“Ela sente que eles estão casados e felizes e fica chocada ao descobrir o que estava acontecendo pelas costas dela. Ele [Adam] está desapontado consigo mesmo e chateado por ter machucado a família. É um alerta que o fez perceber que ele tem muito o que trabalhar”, afirmou a fonte.

Leia também Modelo que expôs caso com Adam Levine o considera manipulador; outras mulheres o acusam de traição

Adam Levine e Behati Prinsloo. Foto: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

Nesta terça-feira, 20, Adam Levine compartilhou um comunicado negando o caso, mas admitindo que “cruzou uma linha” e que errou em flertar com mulheres que não fossem a sua esposa.

“Muito tem sido dito sobre mim nesse momento e eu quero esclarecer. Eu usei mal julgamento em falar com qualquer um além da minha mulher em qualquer forma de flerte. Eu não tive um caso, no entanto, cruzei uma linha durante um período da minha vida que me arrependo”, escreveu.

Em seguida, o cantor disse que conversou a sua família sobre o assunto: “Em alguns momentos, foi inapropriado. Eu já lidei com isso e estou tomando os passos necessários para consertar isso com a minha família”.