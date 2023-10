Deolane Bezerra visita Marcos Oliveira, o ‘Beiçola’, e doa R$ 50 mil ao ator

Deolane Bezerra visitou Marcos Oliveira, ator conhecido por ter interpretado o personagem Beiçola, em A Grande Família. Diante de notícias recentes nas quais o ator afirmou passar por dificuldades financeiras, a influenciadora doou R$ 50 mil à conta do artista.

Deolane Bezerra e Marcos Oliveira, ator que viveu o 'Beiçola' de 'A Grande Família' Foto: Instagram/@dra.deolanebezerra

“Eu sou budista e agradeço, da minha alma para a sua alma. Quero sempre falar com você. Você é meu anjo da guarda”, disse Marcos, surpreso com o valor.

Deolane ainda propôs que seus seguidores enviassem doações a Oliveira: “Ele não está nessa situação porque ele quer, foi vítima de várias coisas. Mas estamos aqui para ajudar. . Tenho quase 18 milhões de seguidores, já pensou se cada pessoa ajudar com R$ 1, que seja?”

O intérprete de Beiçola ainda presenteou-a com um livro autografado. Quando ouviu um pedido para que parasse de fumar, ele respondeu: “Não, jamais! É a única coisa que me resta, não tenho mais nada.”

Quem é Deolane Bezerra

Deolante Bezerra trabalha como advogada, e ficou conhecida nacionalmente por ser viúva do cantor MC Kevin, que morreu após cair de um prédio no Rio de Janeiro. Posteriormente, tornou-se influenciadora, com milhões de seguidores. Além de ter participado de alguns podcasts, também foi uma das participantes de A Fazenda, reality da Record, em 2022.