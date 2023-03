‘Beijos de luz, Estevão Ferreira’: Conheça a história do influencer mais ‘apocalíptico’ do TikTok

“Desde a minha adolescência eu sou polêmico e apocalíptipo. Beijos de luz, Estevão Ferreira”. “Me ferrei amigos e amigas, Estevão Ferreira”. “Vocês são um grupo de pessoas apocalípticas, eu gosto, isso muito me atrai. Estevão Ferreira”. Esses são apenas alguns dos áudios usados por mais de 25 mil usuários no Tiktok.

O que todos têm em comum: a assinatura do pernambucano que, devido à sua experiência trabalhando na Polícia Federal, passou a mencionar seu nome no final de cada mensagem que enviava em grupos no Whatsapp.

O que Estevão não esperava era que a autenticidade de suas gravações iriam viralizar e lhe proporcionar mais de 900 mil seguidores nas redes sociais.

“Na segunda feira de carnaval, meu celular estava com mais de 10 mil mensagens pra gravar áudios pro carnaval, fiquei surpreso”, revela o influenciador. A fama, na verdade já tinha acontecido em 2020 pelo mesmo motivo, mas Ferreira precisou se ausentar na época.

“Tive um problema de depressão e me afastei das redes sociais, de repente, no carnaval estourou tudo. Em 2020, começou toda subida de Estevão Ferreira no Brasil e até fora do País, e o conteúdo sempre foi de áudios de ‘beijos de luz, Estevão Ferreira’. Aí viralizou de novo e me surpreendeu, muita fama mesmo, agradeço a Deus, mas continuo com a minha humildade”, garantiu o pernambucano, que seguiu se referindo na terceira pessoa na entrevista, assim como em seus áudios.

O recifense, que hoje mora em Vertentes, no interior do estado, é concursado da Polícia Federal, passou 25 anos na corporação e, boa parte deles, foi no Aeroporto Internacional Gilberto Freyre, no Recife.

“Toda vez que a gente fazia comunicação com um parceiro de trabalho, a gente tinha que assinar nosso nome, Estevão Ferreira. Aí pronto, tomei isso para mim e levo até hoje”, explica sobre sua marca registrada.

Ele também se define como “apocalíptico” por ter tido uma adolescência rebelde, que lhe rendeu expulsão em algumas escolas. Mas, hoje, após a retomada do sucesso que lhe permitiu estabilidade financeira, o influenciador garante que mantém a humildade intacta.

“Colhi bons frutos, porque eu trabalho com meus áudios, gravo cada um a R$ 50, personalizado e show de bola. Isso tem me ajudado bastante, porque eu estava com débitos atrasados e consegui vencer todos, graças a Deus e aos meus fãs”, diz.

“Eu sou um cara muito humilde, simples, porém apocalíptico e revolucionário. Eu nunca quis fama, isso não mexeu em nada com a minha cabeça. Trabalho com essa fama com muita serenidade, muitos fãs pensam que Estevão Ferreira subiu para cabeça, mas a humildade está sempre em primeiro lugar. Sem Deus nada disso estaria acontecendo”, reitera.

